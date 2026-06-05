Video: denuncian robos reiterados con la misma modalidad en un comercio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una comerciante de Paraná denunció el robo de mercadería en su local ubicado en la esquina de Alem y Belgrano. Aseguró que el sospechoso habría actuado con una modalidad similar a otros hechos ocurridos recientemente en la zona.
La encargada de un comercio ubicado en la esquina de calles Leandro Alem y Manuel Belgrano, de la ciudad de Paraná, expresó su malestar y preocupación por los robos reiterados que ha sufrido en los últimos días y que se registran también en otros locales de la zona y con la misma modalidad delictiva.
En este sentido, compartió con Elonce, un video tomado por las cámaras de seguridad del local, donde se observa el accionar del hombre que sustrae varios productos.
Según relató, uno de los hechos ocurrió alrededor de las 10.20 del jueves, cuando un hombre ingresó al comercio simulando ser un cliente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los propietarios, mientras una empleada lo atendía y le cortaba fiambre, el sospechoso aprovechó la distracción para tomar distintos artículos de las góndolas.
Entre los productos denunciados como sustraídos se encontraban cuatro chocolates Block, una caja de filtros, una botella de whisky Red Label y una caja con chocolates Dos Corazones.
Cómo habría actuado el sospechoso
La comerciante explicó que el hombre ingresó al local llevando una bolsa y comentó que provenía de un negocio cercano, por lo que dejó parte de sus pertenencias cerca del mostrador. Sin embargo, también portaba una campera negra en sus manos, dentro de la cual habría ocultado una bolsa oscura utilizada para guardar la mercadería sin ser advertido.
Al momento del hecho, además de la empleada, se encontraba en el comercio un vendedor perteneciente a una distribuidora ajena al negocio.
Las cámaras de seguridad registraron los movimientos del ladrón.
Sospechan que se trata de un ladrón habitual
De acuerdo con el testimonio de la comerciante, n las imágenes también se observa que, al ingresar al local, el hombre habría intentado tomar otros productos, aunque desistió al notar que la empleada lo observaba mientras atendía a otros clientes.
Además dijo que decidió difundir los videos para advertir a otros comerciantes de la zona.
Asimismo, manifestó que tuvieron conocimiento de otros hechos similares ocurridos en negocios cercanos y que el mismo individuo habría actuado utilizando una modalidad idéntica.
“Queremos que se compartan las imágenes porque sabemos que otros dueños de locales también sufrieron robos de esta misma persona en los últimos tiempos”, indicaron. Según afirmaron, los productos más buscados suelen ser chocolates y bebidas alcohólicas, especialmente whisky.
Finalmente, la encargada del local, solicitó a otros comerciantes y vecinos que permanezcan atentos ante situaciones similares y dar aviso a la policía. Elonce.com