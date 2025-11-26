Continúa la programación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

En el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), este miércoles continúan las proyecciones y actividades especiales con entrada libre y gratuita. En el primer día se entregaron, además, distinciones a la trayectoria y la labor por el cine. Organiza el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

Los destacados de este miércoles son:

-Comienza el Cine Infantil con la proyección de Checker Tobi, de Johannes Honsell, desde las 15. En el Primer Piso del CPC.

-Cine Internacional: se proyectará Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari. A las 15 en Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

-Sección Oficial: se proyectará a las 19.30, Museo de la subversión, de Francisco D´Eufemia y el cortometraje entrerriano Parte del río, de Fernando Solanas. Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

-Foco Ignacio Agüero: proyección de Cien niños esperando un tren, a las 20hs y el cortometraje Puro andar, de Luciana Decker Orozco. Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861)

-Cine entrerriano: Estreno de Emboscada, de Mauro Bedendo y el cortometraje El viaje, de Julio Gómez. A las 22 en el primer Piso del CPC.

-Cinemateca Presenta: proyección de Los inundados, de Fernando Birri. A las 23, en Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).

Distinciones

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) cuenta entre sus distinciones con el premio Tilda Thamar. En esta séptima edición son cinco los elegidos para este reconocimiento.

Premio Tilda Thamar

En la ceremonia de apertura fueron distinguidas dos personalidades muy significativas para el cine entrerriano. Por un lado, fue galardonada la directora, guionista y productora paranaense Celina Murga; de destacada trayectoria nacional e internacional. Presidió el FICER en dos ocasiones y en la actual edición integra el jurado del Forum. A su vez, en la misma instancia, se otorgó el reconocimiento Tilda Thamar a Fabián Muteverría, quien en su extensa labor en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos ha difundido el cine en todos y en cada uno de los rincones de la provincia y, de este modo, ha despertado el interés por las películas en muchas generaciones.

"Sin equipo las cosas no funcionan, este reconocimiento es al trabajo de todos. Es la pasión por lo que uno hace en el día a día, haber conocido la provincia entera llevando el cine", expresó Muteverría luego de recibir el premio de manos del Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. "La ruralidad de muchos lugares era una cosa que desconocía y que ahora la valoro mucho gracias a la experiencia con el Cinemóvil y tanta gente que voy conociendo", agregó.

Sobre el FICER

El festival se ha consolidado como un evento de referencia para el cine en el país, donde la identidad y el trabajo entrerriano se proyectan a nivel nacional e internacional. Como característica distintiva, tiene una activa participación del público que disfruta una grilla diversa y de calidad que incluye películas argentinas y de otros países, con entrada libre y gratuita.

La programación de este año abarca dos secciones competitivas (largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos), además de panoramas de la región, cine internacional, talleres y programación para infancias, música en vivo e invitados destacados, entre otras propuestas.

En Paraná, los espacios de proyección y actividades especiales serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); La Vieja Usina, la Sala Noble del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer); el Cine Círculo y Cine Las Tipas. Se recomienda ir minutos antes a cada función para retirar los tickets sin cargo. También habrá subsedes en otras localidades.

La programación

#7FICER Programación Día x Día by elonceweb