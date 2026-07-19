Los colectivos funcionarán normalmente este domingo: prevén posibles desvíos después de la final

Los colectivos urbanos y metropolitanos funcionarán finalmente con normalidad durante este domingo 19 de julio en Paraná, según confirmaron desde la Secretaría de Transporte a Elonce. La decisión modifica lo que se había informado días atrás respecto de algunas líneas ante la final del Mundial entre Argentina y España.

Inicialmente, se había comunicado que las líneas metropolitanas 4, 6, 20 y 22, operadas por ERSA, prestarían servicio con el cronograma habitual de domingo hasta las 15:30. A partir de ese horario, estaba previsto que los recorridos quedaran suspendidos hasta la madrugada del lunes.

Sin embargo, ese esquema fue modificado. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Elonce que se solicitó tanto a ERSA como a San José que los colectivos mantengan durante toda la jornada el servicio normal correspondiente a los domingos.

Transporte pidió mantener el servicio durante todo el domingo

De esta manera, quedó sin efecto la suspensión que se había previsto para las líneas metropolitanas a partir de las 15:30. Las unidades continuarán circulando durante la tarde y la noche bajo el cronograma habitual de un domingo.

La medida alcanza tanto al servicio urbano prestado por San José como al metropolitano a cargo de ERSA, según la información brindada desde el área de Transporte.

El objetivo es garantizar que los usuarios puedan disponer de los colectivos durante toda la jornada, especialmente ante el movimiento de personas que se espera en la ciudad por la final del Mundial.

Podría haber desvíos después del partido

Pese a la continuidad del servicio, desde Transporte aclararon que podrían producirse modificaciones temporales en algunos recorridos si se registran concentraciones que dificulten la circulación.

En caso de que determinadas calles, principalmente en los sectores céntricos, queden bloqueadas por la presencia de personas, los colectivos buscarán caminos alternativos para continuar con sus recorridos.

Las unidades retomarán sus circuitos habituales una vez que las condiciones del tránsito lo permitan, por lo que las modificaciones dependerán de la situación que se presente en las calles.