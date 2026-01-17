 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cómo disfrutar el río de forma segura: qué hacer ante un remanso

17 de Enero de 2026
Recomendaciones para disfrutar del río
Recomendaciones para disfrutar del río Foto: Ilustrativa

REDACCIÓN ELONCE

Recomiendan extremar cuidados para disfrutar el río durante el verano. Especialistas explicaron cómo actuar ante remansos y recomendaron no entrar en pánico.

En una jornada de sábado marcada por las altas temperaturas, mucha gente se acercó al Balneario Municipal para disfrutar del río y realizar actividades acuáticas. Ante ello, es importante recordar y tener en cuenta recomendaciones para disfrutar del agua de manera segura. ¿Qué hacer ante un remanso?

 

Si bien las condiciones son favorables, el comportamiento del río puede cambiar a lo largo del día y exige precaución.

 

En diálogo con Elonce, Viviana Paiva, señaló que “el río está relativamente tranquilo, pero va cambiando con el correr de las horas. Está trayendo muchos camalotes, restos de troncos y árboles y los que hacemos aguas abiertas, lo notamos”.

Paso seguido, indicó la necesidad de conocer el entorno, lo cual es fundamental antes de ingresar al agua. “Aunque parezca mentira, el río siempre está distinto. Está bueno conocerlo y tener un registro de dónde uno está practicando”.

 

Entre las principales medidas de seguridad, destacó el uso obligatorio del torpedo flotador, “aprender a utilizarlo y hacerse amigo”. Además, recomendó nadar acompañados por una embarcación de apoyo, preferentemente a motor o canoa, y valoró el rol de las tablas como elemento de acompañamiento y control visual.

 

Charly, otro deportista que se encontraba en el Balneario Municipal expresó: “el río es espectacular para practicar deporte. Estas iniciativas que brindan seguridad son fundamentales para que la gente se acerque, pierda el miedo y se anime a probar este río hermoso que tenemos”. También resaltó la gran cantidad de personas que, desde temprano, realizan actividades como correr, andar en bicicleta, nadar o remar.

 

En cuanto al estado actual, indicó que “hoy el río está en condiciones óptimas: poco viento, planchado, buena altura y una temperatura hermosa”. Sin embargo, reiteraron una advertencia central: “Lo que hay que evitar es tirarse solo al río”.

Consultado sobre cómo actuar ante un remanso, fue claro: “Lo primero es no entrar en pánico. Cuando uno entra en un remanso siente que el agua lo mueve”. En esos casos, aconsejó abrazarse al torpedo y dejarse llevar. “No es algo estático; en algún momento se sale. Con el torpedo es casi imposible hundirse”.

 

Finalmente, recomendó no realizar movimientos bruscos ni esfuerzos innecesarios. “No hay que hacer cosas que nos cansen, porque el ritmo cardíaco se eleva. Hay que dejarse llevar y pedir asistencia si es necesario”, indicaron, recordando que hay guardavidas y equipos de seguridad atentos a la situación. Elonce.com

Temas:

Río actividades verano remanso recomendaciones
