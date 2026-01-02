Comerciantes de Paraná señalaron una caída de ventas de hasta 30% durante 2025

Desde la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná realizaron un balance del cierre del año 2025 y coincidieron en que las ventas se ubicaron por debajo de las expectativas, con un consumo retraído que se sostuvo a lo largo de todo el año y recién mostró algo de movimiento en los últimos días de diciembre.

Al respecto, el vocal de la Cámara, Marcelo Ruggeri, explicó a Elonce que diciembre suele ser el mes de mayor actividad comercial, aunque este año el repunte se produjo de manera tardía. “Diciembre siempre es un mes muy bueno comparado con el resto del año, pero este año la venta empezó mucho más tarde. Recién después del 19 comenzamos a notar más movimiento”, relató.

Movimiento comercial en Peatonal San Martín de Paraná (foto Elonce)

Según indicó, los días de mayor afluencia fueron el 19, 22 y 23 de diciembre, coincidiendo con Viví 25 de Mayo y la proximidad de la festividad por Navidad. Sin embargo, aclaró que, aun así, el nivel de ventas fue inferior al de diciembre de 2024. “Comparando con el año pasado, estuvimos bastante abajo. No vimos los locales llenos como en otros años, salvo en un par de jornadas puntuales”, sostuvo.

Caída sostenida del consumo

Ruggeri señaló que el balance general de 2025 arrojó números negativos en relación con el año anterior. “Advertimos una caída de entre un 20 y un 30%, dependiendo del rubro, respecto a 2024, que ya había sido un año muy malo”, explicó. En ese sentido, remarcó que el descenso del consumo fue sostenido y estuvo vinculado al menor poder adquisitivo de la población.

“El sueldo quedó prácticamente congelado, mientras aumentaron los combustibles, los alquileres, los servicios y la salud. Eso se refleja directamente en el momento de comprar”, afirmó. Según detalló, una de las señales más claras fue la reducción en la cantidad de productos por operación: “Antes, una persona compraba tres o cuatro artículos en una misma venta; hoy la mayoría compra uno o dos”.

Formas de pago y empleo

En cuanto a los medios de pago, el comerciante indicó que las billeteras digitales ganaron protagonismo. “Hoy el mayor porcentaje de compras se hace con transferencias. El débito sigue siendo importante y la tarjeta de crédito en tres cuotas sin recargo también se usa, pero las billeteras digitales son lo que más creció”, explicó.

Comerciantes de Paraná señalaron una caída de ventas de hasta 30% durante 2025

Otro indicador que reflejó la situación fue la falta de refuerzos de personal en los comercios. “Otros años se tomaba gente desde octubre por el Día de la Madre y se la mantenía hasta las fiestas o el verano, pero este año eso prácticamente no ocurrió”, señaló.

Expectativas por Reyes y vacaciones

Respecto a las ventas por Reyes, Ruggeri indicó que el impacto es puntual y se concentra principalmente en el rubro jugueterías. “El fuerte en las ventas de todos los comercios es Navidad, porque Reyes tiene algo de movimiento, pero no modifica demasiado el panorama general”, expresó.

No obstante, destacó que en los primeros días de enero se observó circulación de personas en la peatonal, vinculada en parte a compras previas a las vacaciones. “Hay gente que compra ropa, ojotas o lo que necesita para viajar, más que por Reyes”, concluyó.