Ventas navideñas en Paraná: "Hubo un cambio en el consumo post aguinaldo y la gente aprovechó descuentos"

El secretario del Centro Comercial de Paraná, Gabriel Icasatti, se refirió a las ventas y los desafíos que el sector comercial de Paraná tuvo durante estas fiestas.

A la hora de hacer un balance de las ventas, destacó a Elonce que el desempeño comercial fue mejor que el año pasado. “Si lo tenemos que hacer comparativo al año pasado, con la poca información que tenemos todavía, fue un poco mejor”, remarcó.

A pesar de un aumento en el volumen de dinero, la cantidad de ventas en algunos sectores fue más baja. “Uno de los datos que tenemos es que el dólar estaba el año pasado 1300 pesos y ahora a 1400 pesos. Hubo mayor volumen de dinero, pero en cantidad de ventas estuvo un poquito más bajo", explicó. Sin embargo, en rubros como gastronomía, jugueterías y electrónica, las ventas estuvieron entre un 6% y un 12% por encima de las de 2024.

Icasatti también habló sobre el comportamiento del comercio mayorista durante las fiestas. “Hubo un cambio post aguinaldo”, comentó. De acuerdo con sus palabras, hubo un repunte en las ventas mayoristas a partir de las fechas cercanas al 19 de diciembre, cuando los comerciantes comenzaron a recibir el aguinaldo y a liquidar el stock.

“La venta mayorista levantó después del 19 de diciembre, cuando la gente vino con nuevos recursos a comprar. El evento del paseo Viví 25 de Mayo también trajo un repunte, y la gente que vino para pasear terminó comprando”, agregó.

“El 20 de diciembre la gente tenía el aguinaldo, los comercios abrieron el domingo y ahí hubo un pequeño movimiento, pero fue el lunes y martes cuando la peatonal se llenó de gente, muchos turistas y paranaenses que recibieron a sus familiares y aprovecharon para hacer compras”, detalló.

Además, se observó que muchas personas compraron con antelación, pero también hubo quienes decidieron dejar sus compras para los últimos días. "Hubo gente que previó y compró a principios de diciembre, algunos desde noviembre", explicó.

En cuanto a los productos más vendidos, los artículos electrónicos fueron un éxito en esta temporada. "El producto más vendido creo que fue la tablet, aunque los celulares siempre estuvieron al pie. Después están los auriculares. En cuanto a calzado y artículos deportivos, el tickets estuvo entre los 50 mil y 70 mil. Hubo familias que se juntaron a comprar entre varios regalos más grandes, como metegol o jirafa de básquet, arcos de fútbol o mesa de ping pong. Eso levantó los tickets", detalló.

A medida que se acercaba la Navidad, las compras de última hora se concentraron en productos de menor valor. "El 24 ya la gente venía a buscar lo que le faltaba, los tickets eran mucho más bajos. Había de todo, desde 10 mil, 30 mil o 50 mil pesos, dependiendo del bolsillo de cada uno", comentó.

Un punto clave fue el uso de las tarjetas de crédito, que jugaron un papel fundamental en las compras. "La tarjeta de crédito estuvo a pleno, a pesar de que se maneja menos efectivo. La gente aprovechó las distintas facilidades que les daban las tarjetas con descuentos", señaló.

En este contexto, destacó la importancia de apoyar al comercio local y reflexionó sobre el impacto que esto tiene en la comunidad. "Creo que terminamos el año bien, pagando las cuentas más o menos al día todos. Seguro hay gente que le fue muy bien. Si esto se termina ordenando, Paraná puede ser una opción para comprar, antes de pensar en comprar en Buenos Aires o por plataformas online”. Elonce.com