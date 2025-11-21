Comenzó la cuarta edición de la feria Diseña Paraná, inspirada en el río y la identidad paranaense

Con más de 80 emprendedores locales, la feria promete mostrar lo mejor del diseño paranaense, con productos inspirados en la identidad y el río Paraná, durante todo el fin de semana.
Comenzó la cuarta edición de la feria Diseña Paraná en Sala Mayo, un evento que reúne a productores y diseñadores locales. Hasta este domingo, la feria ofrece un espacio para conocer las creaciones inspiradas en la cultura y naturaleza de Paraná.
“Esta es una oportunidad para todos los vecinos y turistas de conocer el talento local y apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad”, comentó el viceintendente de Paraná, David Cáceres.
En su apertura, Cáceres expresó su satisfacción por el crecimiento de la feria, destacando que este año se presenta con un enfoque renovado. “Estamos muy contentos porque esta es la primera edición que tendrá un foco específico en el río, un elemento fundamental para nuestra identidad y para el proceso creativo que se refleja en las obras expuestas", afirmó a Elonce.
Con más de 80 productores, la feria promete no solo ser una vitrina de productos, sino también una plataforma de formación y apoyo.
Durante todo el año, los emprendedores recibieron capacitación en diseño y comercialización, algo que ha permitido que la feria crezca cada vez más. “Queremos que los emprendedores puedan mostrar su trabajo y crecer en el proceso, no solo aquí, sino que esto sea el comienzo de una cadena de oportunidades de empleo genuino para la ciudad”, señaló Cáceres.
La ruta del diseño, una novedad destacada
Esta edición tiene una novedad: la creación de la llamada ruta del diseño, un recorrido que invita a los visitantes a explorar diferentes puntos de la ciudad relacionados con el diseño local. “Se trata de un proceso de integración y de visibilización del trabajo que se hace durante todo el año. Este año hemos dado un paso importante con la incorporación de la ruta del diseño, y ya podemos ver el resultado de este esfuerzo colaborativo”, expresó Oscar Bustamante, director de la Subsecretaría de Producción.
Además de los productos de diseño, los asistentes podrán disfrutar de un variado patio gastronómico y actividades culturales. “Es una propuesta integral para aprovechar el fin de semana largo. Hay algo para cada gusto, tanto para quienes buscan arte y cultura, como para los que quieren disfrutar de buena comida”, añadió.
Creatividad con identidad local: la colección Río Vivo
Uno de los mayores atractivos de esta propuesta es la presentación de la colección Río Vivo, una serie de productos inspirados en el río Paraná y la sostenibilidad. “Este año los emprendedores se sumergieron en el concepto del río, y los resultados son sorprendentes. Hay prendas hechas con materiales reciclados del río, y otras piezas que capturan la esencia de nuestro paisaje”, detalló Anabel Waigandt, coordinadora de Marca Paraná.
Los organizadores destacan que este tipo de iniciativas buscan no solo promover el diseño, sino también inculcar la importancia de la sostenibilidad. “Lo que verán en esta feria es más que arte; es una invitación a pensar en el cuidado de nuestro entorno y en cómo podemos hacer del diseño una herramienta para mejorar nuestro futuro”, comentó Waigandt. Según los emprendedores, los productos presentados este año son un reflejo de la creatividad que caracteriza a la ciudad y su gente.
La feria también es una oportunidad para comenzar a adelantar las compras navideñas. “Es un buen momento para regalar algo único, hecho con identidad local y con materiales que cuentan una historia”, concluyó.
Se lleva a cabo de 17 a 22, la entrada es gratuita, y se invita a todos a disfrutar de esta propuesta cultural y comercial.