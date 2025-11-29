Colectivos: Transporte San José afirma que incorporará “una parte importante del personal” de Buses Paraná

La empresa Transporte San José S.A., nueva adjudicataria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná, difundió en las primeras horas de este sábado un comunicado dirigido “a la comunidad y a los trabajadores del sistema urbano”.

El mensaje se conoció en medio de la preocupación expresada por choferes de la firma saliente sobre su continuidad laboral, a pocos días del inicio de la nueva concesión que comenzará a regir el 7 de diciembre.

En el escrito, la compañía afirmó que está “dispuesta a incorporar una parte importante del personal vinculado actualmente a la UTE Buses Paraná, del Grupo ERSA y Mariano Moreno”, remarca el comunicado al que accedió Elonce y de esa manera, llevaría tranquilidad a un sector que había planteado dudas ante el inminente traspaso del servicio.

Los compromisos laborales

Transporte San José aclaró además que “los compromisos laborales asumidos entre la empresa saliente y sus trabajadores deberán ser resueltos entre ambas partes”, señalando que la responsabilidad de acuerdos previos no recae sobre la nueva prestadora. La empresa remarcó en el escrito difundido por la compañía esta madrugada, que su intervención comenzará al asumir formalmente la operación del sistema urbano.

El comunicado destacó que la prioridad será ofrecer a los paranaenses un servicio “eficiente y de calidad, acorde a sus necesidades”, en línea con los lineamientos establecidos por la licitación.

Compromiso con el empleo local

Uno de los puntos centrales del mensaje, consiste en la definición de una política de contratación orientada al arraigo local. Según adelantó San José, su “compromiso es que la totalidad de los nuevos trabajadores que tendrá nuestra empresa, sean de Paraná, para fomentar el trabajo local, el bienestar de la comunidad y el sustento de los trabajadores y sus familias”.

El comunicado de Transporte San José,

De este modo, la firma buscó llevar tranquilidad respecto de la absorción de personal, a la vez que planteó su voluntad de priorizar la generación de empleo dentro de la ciudad.

Finalmente, Transporte San José, que resultó ganadora de la licitación del servicio urbano, cerró su comunicado con un mensaje de reconocimiento y agradeció “la atención y el acompañamiento de la comunidad”, de cara al inicio de una nueva etapa en el sistema de transporte de pasajeros de Paraná.