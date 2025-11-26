Colectivos: se retoma el servicio en Paraná tras la asamblea que lo paralizó por dos horas

Una asamblea informativa de choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná, convocada por UTA Entre Ríos, dejó sin servicio, durante más de dos horas a miles de usuarios de la ciudad de Paraná, confirmó Elonce. Según se había dado a conocer en el comunicado, la sorpresiva medida de fuerza, se iniciaba a las 14, en los galpones ubicados en calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez, propiedad de la empresa Mariano Moreno.

Al igual que en oportunidades anteriores, la asamblea se realizará en el contexto del próximo vencimiento del contrato de concesión del transporte urbano, previsto para el 7 de diciembre, que involucra a las empresas ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno.

La medida alcanzó a las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, las cuales quedaron paralizadas por más de dos horas, con los inconvenientes que generó a los usuarios de la ciudad.

La asamblea finalizó a las 15.50, se confirmó a Elonce y a partir de ese horario, se comenzaba a reiniciar el servicio. Por lo que se esperaba que minutos después de las 16, los colectivos retomaran sus recorridos en la ciudad de Paraná, ya que la sorpresiva medida, no había afectado a las unidades del transporte metropolitano, y las líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20 y 22 funcionaron con normalidad.

Según pudo confirmar Elonce, la asamblea de choferes, se desarrolló para abordar la situación de los trabajadores ante la llegada de la nueva concesionaria, integrada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A.

La compañía, oriunda de Misiones, ganó la licitación del transporte urbano en Paraná y avanza con la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos entre choferes y personal administrativo.