 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paro sorpresivo del transporte urbano de pasajeros

Usuarios de Paraná quedaron sin servicio de colectivos urbanos por una asamblea de UTA

Por una asamblea de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, los usuarios de colectivos urbanos quedaron sin servicio desde las 14 de este miércoles en Paraná, supo Elonce.

26 de Noviembre de 2025
Usuarios del transporte urbano de pasajeros
Usuarios del transporte urbano de pasajeros Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Por una asamblea de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, los usuarios de colectivos urbanos quedaron sin servicio desde las 14 de este miércoles en Paraná, supo Elonce.

Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná quedaron sin servicio desde las 14 de este miércoles - y por tiempo indeterminado- debido a una asamblea informativa que llevan adelante los choferes nucleados en UTA Entre Ríos.

 

El encuentro se desarrollará en los galpones ubicados en calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez, propiedad de la empresa Mariano Moreno.

 

La medida alcanza a las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

 

El paro no afecta al transporte metropolitano, por lo que las líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20 y 22 funcionan con normalidad.

Asamblea de choferes de UTA (archivo Elonce)
Asamblea de choferes de UTA (archivo Elonce)

Al igual que en oportunidades anteriores, la asamblea se realizará en el contexto del próximo vencimiento del contrato de concesión del transporte urbano, previsto para el 7 de diciembre, que involucra a las empresas ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno.

 

Según pudo confirmar Elonce, el encuentro se desarrolla para abordar la situación de los trabajadores ante la llegada de la nueva concesionaria, integrada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A. La compañía, oriunda de Misiones, ganó la licitación del transporte urbano en Paraná y avanza con la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos entre choferes y personal administrativo.

Temas:

Colectivos urbanos transporte urbano UTA Paro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso