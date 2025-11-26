Usuarios de Paraná quedaron sin servicio de colectivos urbanos por una asamblea de UTA

REDACCIÓN ELONCE
Por una asamblea de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, los usuarios de colectivos urbanos quedaron sin servicio desde las 14 de este miércoles en Paraná, supo Elonce.
Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná quedaron sin servicio desde las 14 de este miércoles - y por tiempo indeterminado- debido a una asamblea informativa que llevan adelante los choferes nucleados en UTA Entre Ríos.
El encuentro se desarrollará en los galpones ubicados en calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez, propiedad de la empresa Mariano Moreno.
La medida alcanza a las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.
El paro no afecta al transporte metropolitano, por lo que las líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20 y 22 funcionan con normalidad.
Al igual que en oportunidades anteriores, la asamblea se realizará en el contexto del próximo vencimiento del contrato de concesión del transporte urbano, previsto para el 7 de diciembre, que involucra a las empresas ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno.
Según pudo confirmar Elonce, el encuentro se desarrolla para abordar la situación de los trabajadores ante la llegada de la nueva concesionaria, integrada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A. La compañía, oriunda de Misiones, ganó la licitación del transporte urbano en Paraná y avanza con la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos entre choferes y personal administrativo.