Club Patronato celebra su aniversario con comunidad, deporte y sentido de pertenencia

El aniversario 112 de Club Patronato encuentra a la institución atravesando uno de sus momentos más representativos, con la colonia de vacaciones en pleno funcionamiento, la pileta como punto de reunión y un clima familiar que trasciende lo deportivo.

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a quienes forman parte activa del club. Elonce dialogó con Marcos, guardavidas del club. “Estoy muy contento de ser parte de la familia de Patronato. Me dio más que un trabajo. Conocí gente muy linda”, expresó. El sentido de comunidad aparece como uno de los ejes centrales del aniversario.

La vida social como motor del club

La diversidad es otro de los valores que se destacan. “Convivimos todos. A veces termina el horario de pileta y hacemos una comida. Es linda la comunidad”, remarcó.

Los espacios del club están pensados para favorecer el encuentro. “Al ser de barrio, no importa de dónde vengas ni hacia dónde vas. Estás en el club y se la pasa genial”, agregó.

Ubicado en el corazón de la ciudad, el club ofrece un contraste con el ritmo urbano. “Es muy lindo y está muy cerquita de las parrillas. Hay cantina, sombra y se genera un lindo clima para compartir en calma”, comentó el joven.

Colonia, pileta y festejos

Durante la mañana, la actividad no se detiene. La colonia de vacaciones funciona de 9 a 12 y después arranca el horario de pileta. “Son bienvenidos el socio y el no socio”, destacó Marcos.

El aniversario se vive como un día especial. “Es uno de los días que más espero. La pileta se llena y el ámbito se convierte en alegría y festejo”, aseguró.

Como todo cumpleaños, también hay deseos. “Como todo hincha del club, quiero que lleguemos a primera de nuevo”, concluyó.