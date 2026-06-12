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“Cielo invisible con niebla” en Paraná complica la circulación y reduce la visibilidad

La capital entrerriana amaneció cubierta por una espesa niebla. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros.

12 de Junio de 2026
Cielo cubierto con niebla
Cielo cubierto con niebla

REDACCIÓN ELONCE

La capital entrerriana amaneció cubierta por una espesa niebla. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros.

Una densa niebla cubre Paraná durante la mañana de este viernes y genera importantes complicaciones para la circulación vehicular. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 de la mañana la ciudad registró una temperatura de 4,8 grados y una visibilidad reducida a apenas 0,1 kilómetros, es decir, 100 metros.

 

En la estación meteorológica local, el organismo informó además que el viento permanecía en calma y que la presión atmosférica se ubicaba en 1006,4 hectopascales. Bajo estas condiciones, el SMN describió el estado del tiempo como "cielo invisible con niebla".

La presencia de bancos de niebla densos se relaciona con la elevada humedad y la escasa circulación de aire que predominan en la región desde hace varios días. Según el organismo nacional, estos fenómenos pueden provocar una reducción significativa de la visibilidad y generar inconvenientes en el tránsito terrestre y en distintas actividades al aire libre.

Recomendaciones ante la baja visibilidad

Ante este tipo de eventos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y utilizar luces bajas encendidas. También aconseja evitar maniobras bruscas y mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

 

La niebla también afecta durante las primeras horas del día a distintos sectores del centro del país y forma parte de un escenario meteorológico caracterizado por la persistencia de humedad, neblinas y bancos de niebla durante las madrugadas y mañanas.

 

 

Temas:

Niebla Paraná visibilidad meteorología
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