La niebla cubre Paraná y reduce la visibilidad en las calles

La ciudad de Paraná amaneció este viernes con una intensa niebla que reduce notablemente la visibilidad y genera complicaciones para la circulación tanto en calles como en rutas de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta para toda la provincia de Entre Ríos por la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes que sigue vigente.

En distintos sectores de la capital entrerriana, la visibilidad fue prácticamente nula por momentos, dificultando el tránsito vehicular y obligando a conductores a desplazarse con extrema precaución. Según datos del SMN, la visibilidad a la hora 5 era de 0.5 km, con cielo despejado con niebla. La humedad del 98% y la presión: 1005.8 hPa.

El fenómeno de niebla también afecta a Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, que están alcanzados por el alerta violeta.

Según informó el organismo meteorológico, "el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".

Advierten por riesgos en la circulación

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, alertó que las condiciones meteorológicas incrementan considerablemente el riesgo de accidentes viales en todo el territorio provincial.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persista el fenómeno, especialmente en rutas y caminos donde la visibilidad se encuentra seriamente comprometida.

Asimismo, solicitaron a los conductores extremar las medidas de seguridad para reducir los riesgos asociados a la circulación en condiciones adversas.

Recomendaciones para conductores

Defensa Civil aconsejó aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso cuando la niebla reduzca el campo visual.

También se recomendó circular con luces bajas y faros antiniebla encendidos. En contrapartida, se indicó no utilizar luces altas, ya que el reflejo sobre las partículas de agua suspendidas puede empeorar la visibilidad del conductor.

Otra de las recomendaciones fue disminuir la velocidad y adecuarla a las condiciones reales de la calzada y del entorno.

Qué hacer si la visibilidad es nula

Las autoridades señalaron que, si la niebla se vuelve demasiado densa y la visibilidad desaparece por completo, lo más seguro es detener la marcha en un lugar protegido.

En esos casos, se aconseja buscar estaciones de servicio, paradores o sectores seguros fuera de la circulación vehicular para esperar una mejora de las condiciones.

Además, remarcaron que no debe estacionarse sobre banquinas ni sobre la calzada, debido al elevado riesgo de colisiones por alcance.