Chamamé en La Usina: hoy llega el Pre Federal a Paraná

Este viernes 23 de enero, el Centro Cultural La Vieja Usina se convierte en el epicentro de la cultura litoraleña. Bajo la propuesta "Chamamé en la Usina", se vivirá una jornada que integra el Certamen Nuevos Valores con presentaciones en vivo.

Desde las 19 horas, la capital entrerriana recibe una de las instancias más esperadas del año: la subsede Paraná del Pre Federal. El evento tendrá lugar en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), donde los nuevos exponentes buscarán su lugar en el escenario mayor del Festival Nacional del Chamamé, contando con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Música en vivo y artistas invitados

Además de la competencia que define quiénes viajarán a la final en Federal, el público podrá disfrutar de una grilla artística conformada por:

· María Luz Erazun y Ramiro Matteoda

· Renacer Tradicional

· Fede Garita y Ramiro Ascargorta

Estos músicos acompañarán a los participantes del certamen en una tarde noche dedicada a nuestra identidad.

El camino hacia la Capital Nacional del Chamamé

El Pre Federal funciona como una etapa inicial diseñada para descubrir y potenciar a los talentos del género. Los ganadores de hoy en Paraná obtendrán el pase directo para competir en la final del Certamen Nuevos Valores, junto a los distinguidos en las restantes subsedes de Buenos Aires, Santa Fe, Curuzú Cuatiá y otras localidades de Entre Ríos.

Esa etapa definitoria se realizará sobre el escenario Ernesto Montiel, en el marco del 51° edición del Festival Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo en Federal del 31 de enero al 8 de febrero.

· Cuándo: Hoy viernes 23 de enero de 2026.

· Hora: 19:00 hs.

· Dónde: La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná).

CRONOGRAMA (Semana Festivalera en Federal) Del 31 de enero al 8 de febrero

· Sábado 31/01: Bailantas Nocturnas

· Domingo 01/02: Bailantas Nocturnas

· Lunes 02/02 al Miércoles 04/02: Peñas Oficiales

· Jueves 05/02: Final del Pre Federal y 1ra noche del Festival Nacional

· Viernes 06/02: Bailantas Diurnas y 2da Noche del Festival

· Sábado 07/02: Bailantas Diurnas y 3ra Noche del Festival

· Domingo 08/02: Bailantas Diurnas y 4ta Noche del Festival