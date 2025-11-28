Cáceres sobre la sesión en parque Gazzano: “Llevamos el Concejo a donde está la comunidad”

El Concejo Deliberante de Paraná sesioa este viernes en el Playón Deportivo del Parque Gazzano, ubicado en avenida Zanni 1684, como parte del programa “El Concejo en tu Barrio” establecido por la Ordenanza Nº 9388. La iniciativa prevé trasladar las sesiones fuera del recinto para acercar la actividad legislativa a instituciones y espacios comunitarios.

El viceintendente, David Cáceres, explicó a Elonce que el objetivo fue profundizar la apertura del cuerpo deliberativo. “Vamos a sesionar en lo que es este hermoso Parque Gazzano con la particularidad que hemos instaurado en esta gestión, en consenso con todas las fuerzas políticas, de dar un paso más allá de abrir las puertas del Concejo”, señaló.

Sesión al aire libre y participación vecinal

Cáceres recordó que en 2023 el Concejo había sesionado en los miradores de Bajada Grande y que esta vez se buscó otro espacio público abierto. “En esta oportunidad estamos en el renovado Parque Gazzano, así que la idea era buscar un lugar propicio y, por suerte, el tiempo acompañó y tenemos un día espectacular para poder hacerlo”, destacó.

Indicó además que se convocó a las vecinales de la zona para sumar participación y acompañamiento durante la jornada legislativa.

El Concejo Deliberante sesiona en el Parque Gazzano

Proyectos tratados y emergencia sanitaria en zonas de arroyos

Entre los temas abordados, se trató un dictamen de comisión que declara la emergencia sanitaria para sectores ubicados a la vera de los arroyos, donde se registraron reiterados inconvenientes vinculados a movimientos de tierra y afectación de suelos.

“Fundamentalmente lo que hace la emergencia es poder destinar fondos a determinadas obras que vecinos y vecinas necesitan”, explicó Cáceres, en referencia a los problemas que se presentan en esas áreas vulnerables.

Estacionamiento medido y nuevas ordenanzas

Durante la sesión también ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo para implementar un sistema de estacionamiento medido, que tomó estado parlamentario.

El viceintendente adelantó que, además, se trataron normativas vinculadas a nomenclatura de espacios públicos, calles y la implementación de ‘sellos verdes’ para emprendimientos con enfoque sustentable.

Ley Olimpia y prevención de violencia digital

Entre otros expedientes, los ediles avanzaron en el tratamiento de la denominada Ley Olimpia, orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres.

“Es un proyecto que se trabajó en comisión, que tiene el aporte de todas las fuerzas políticas”, indicó Cáceres. Según detalló, la iniciativa promueve políticas públicas que incluyen talleres de capacitación, mecanismos de acompañamiento y acciones para visibilizar estas formas de violencia.