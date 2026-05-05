Emboscada se proyecta en Paraná: Bedendo valoró “el hacer cine federal con nuestros paisajes y actores”

La película Emboscada se proyectará este martes a las 20:30 en el Teatro 3 de Febrero, en una función especial con entrada libre y gratuita. La producción fue filmada en Paraná y Villa Urquiza, y tendrá la presencia de parte de su elenco, entre ellos el actor Roly Serrano.

El director del film, Mauro Bedendo, explicó a Elonce que se trata de una función de gala destinada a devolver al público local el acompañamiento brindado durante el rodaje. “Es una posibilidad de agradecer al público paranaense y entrerriano por haber apoyado este proyecto de cine federal, con nuestros paisajes y nuestros actores”, expresó.

Una historia policial con humor y drama

La película combina elementos de policial, comedia y drama. La trama sigue a un fotógrafo que, tras recuperar dinero perdido durante la crisis de 2001 y el llamado "corralito", es perseguido por policías corruptos que intentan quedarse con su dinero.

En su huida, el protagonista regresa a su lugar de origen en Entre Ríos, donde se reencuentra con amigos de la infancia. El film cuenta con la participación de actores como Osvaldo Laport y el propio Serrano en los roles principales.

Gran recepción del público

Emboscada ya fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), donde obtuvo una destacada respuesta del público. "Fue una experiencia alucinante porque también estuvieron Roly y Osvaldo, junto a todo el elenco. Se trató de un encuentro muy agradable y fue muy impactante ver que ingresaron más de 800 personas y quedaron cerca de 1.000 afuera”, recordó Bedendo, quien calificó ese momento como un punto de inflexión para el proyecto.

Roly Serrano llega a Paraná para la exhibición de la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero

Producción independiente

El film fue realizado sin financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), mediante aportes privados y el trabajo de una productora independiente. “Es una linda experiencia esto de poder producir cine en un momento que tan crítico como está pasando en la Argentina”, destacó el director, quien adelantó que buscan impulsar nuevos proyectos audiovisuales en la región.

Cómo asistir a la función

El ingreso a la función será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación. Desde la organización indicaron que las puertas se abrirán antes de las 20, para facilitar el acceso del público.

Tras esta presentación, la película iniciará su recorrido comercial en salas de cine, con proyecciones previstas en distintas localidades entrerrianas y en Santa Fe, antes de su eventual estreno en Buenos Aires.