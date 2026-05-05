Roly Serrano llega a Paraná para la exhibición de la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero

La Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar del estreno de la película argentina La Emboscada, que contará con la presencia del actor Roly Serrano, uno de los protagonistas del film junto a Osvaldo Laport.

La actividad será con entrada libre este martes 5 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero. A las 19:30 Serrano brindará una conferencia de prensa.

La propuesta es organizada por Alasur Estudio y forma parte de la presentación oficial de esta producción nacional filmada en la provincia de Entre Ríos, con locaciones en Paraná y Villa Urquiza.

La Emboscada es una película argentina de suspenso y acción dirigida por Mauro Bedendo. La trama sigue la historia de un fotógrafo corresponsal de guerra que, tras el “corralito” de 2001, busca refugio mientras es perseguido por policías corruptos.