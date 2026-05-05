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Roly Serrano llega a Paraná para la exhibición de la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero

El actor Roly Serrano estará este martes en la ciudad de Paraná para la exhibición de la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero. La entrada es libre y gratuita.

5 de Mayo de 2026
Roly Serrano estará este martes en Paraná
Roly Serrano estará este martes en Paraná

El actor Roly Serrano estará este martes en la ciudad de Paraná para la exhibición de la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero. La entrada es libre y gratuita.

La Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar del estreno de la película argentina La Emboscada, que contará con la presencia del actor Roly Serrano, uno de los protagonistas del film junto a Osvaldo Laport.

 

La actividad será con entrada libre este martes 5 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero. A las 19:30 Serrano brindará una conferencia de prensa.

La propuesta es organizada por Alasur Estudio y forma parte de la presentación oficial de esta producción nacional filmada en la provincia de Entre Ríos, con locaciones en Paraná y Villa Urquiza.

 

La Emboscada es una película argentina de suspenso y acción dirigida por Mauro Bedendo. La trama sigue la historia de un fotógrafo corresponsal de guerra que, tras el “corralito” de 2001, busca refugio mientras es perseguido por policías corruptos.

Mauro Bedendo
Mauro Bedendo

 

Temas:

Emboscada película Roly Serrano Mauro Bedendo Teatro 3 de Febrero
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