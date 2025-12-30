 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Bar Maipú despidió el 2025 con la tradicional “Noche del 30” en Paraná

La tradicional “Noche del 30” en Bar Maipú volvió a reunir a vecinos y turistas en Paraná para despedir el 2025 con pizzas, tragos y un ambiente festivo que se mantiene año tras año.

30 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Bar Maipú, uno de los locales históricos de Paraná, celebró una vez más la esperada “Noche del 30”, que marca el cierre del año con un encuentro entre amigos, familias y turistas. La cita reunió a cientos de personas, que disfrutaron de una combinación de buena música, gastronomía y tragos, en un ambiente seguro y organizado.

 

Un vendedor del lugar explicó la propuesta gastronómica: “Estamos haciendo pizza a la piedra acá en el Maipú con un horno que hemos creado. Vamos a sacar las pizzas perfectas. La idea es que la gente pruebe una buena pizza y que disfruten esta linda fiesta que hacen todos los años”.

 

Además de la gastronomía, los tragos tuvieron un rol central en la celebración. Un comerciante que vendía bebidas comentó cuáles fueron los más solicitados: “Piden fernet, gancia, gin, latitas de Schneider”. Sobre sus deseos para 2026, agregó: “Quiero seguir trabajando, mantener el laburo”, reflejando el ánimo positivo y las expectativas de quienes dependen de estas fiestas.

 

La experiencia de los asistentes

 

Entre los asistentes, una mujer que disfrutaba la noche con su esposo comentó: “Con mi esposo salimos a tomar algo y disfrutar la noche. Venimos un ratito porque mañana se trabaja, es para despedir el año”. También expresó su anhelo: “Lo mejor para todos, que haya mucha paz, trabajo y salud”.

 

El evento no solo atrajo a locales, sino también a visitantes internacionales. Un joven holandés acompañado de su esposa acotó: “Está muy linda la fiesta. Es la primera vez que estoy en este lugar”, mostrando cómo la celebración suma protagonismo más allá de Paraná.

 

Grupos de jóvenes se reunieron para compartir la noche y expresaron su intención de “pasarla bien”, mientras que los adultos elogiaron la organización: “La estamos pasando bárbaro, 10 puntos. Es muy lindo todo”. Los deseos de los asistentes coincidieron en un mensaje común para 2026: “Que haya mucha paz, amor, tranquilidad y trabajo para todos”.

 

Un cierre de año con tradición y alegría

 

La “Noche del 30” volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una tradición en Paraná. La combinación de gastronomía, bebidas, música y un ambiente seguro permitió que los asistentes disfrutaran del cierre del año en compañía de seres queridos.

 

La propuesta de Bar Maipú, que incluye pizzas a la piedra y tragos variados, junto con la organización del evento, asegura que cada año se mantenga la misma calidad y entusiasmo. Este tipo de celebraciones refuerza la importancia de los espacios locales como puntos de encuentro comunitario.

 

