Concluyeron los trabajos en un caño de impulsión y se normaliza el servicio de agua

Tras casi 12 horas de tareas ininterrumpidas, personal municipal finalizó la reparación de un conducto principal de agua potable. El servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en los sectores que habían registrado baja presión.
Los trabajos de reparación del caño de impulsión de agua finalizaron este martes por la tarde, luego de una extensa intervención realizada por personal municipal sobre calle Darwin, en el tramo comprendido entre Blas Parera y Gobernador Manuel Crespo, en la zona este de la ciudad de Paraná.
Según se informó oficialmente, las tareas comenzaron durante la mañana e incluyeron la reparación de un conducto de 630 milímetros de diámetro, que transporta el suministro de agua potabilizada desde la planta Echeverría hacia el centro de distribución Lola Mora. La labor se extendió durante casi 12 horas ininterrumpidas y se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas.
Cerca de las 18, una vez finalizadas las tareas y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, el caño de impulsión volvió a quedar operativo, permitiendo iniciar el proceso de normalización del servicio. Desde el área técnica se indicó que el restablecimiento del suministro se dará de manera gradual y progresiva durante las próximas horas y la madrugada.
Durante la mañana, la intervención provocó baja presión de agua en sectores abastecidos por el sistema de bombeo desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago. En el primer caso, las zonas afectadas comprendieron el área delimitada por avenida Almafuerte, Blas Parera, Churruarín y Pedro Londero.
En tanto, desde Parque del Lago se registraron inconvenientes en sectores ubicados entre avenida Almafuerte, Artigas, Salvador Caputo y Lisandro de la Torre, además de zonas aledañas.
Desde el municipio recordaron que, en el resto de los barrios de la zona este, el servicio se mantuvo operativo mediante el sistema de gravedad, gracias al funcionamiento del otro caño de impulsión de 900 milímetros que también conecta la planta Echeverría con los centros de distribución.