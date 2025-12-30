 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Clima festivo

Gran movimiento en la Terminal de Ómnibus de Paraná en la previa al fin de año

En las últimas horas del año se intensificó el tránsito de pasajeros, con personas que arribaron desde distintos puntos del país y otras que partieron para pasar las fiestas en familia.

30 de Diciembre de 2025
Muchas personas transitaron por la terminal este martes.
Muchas personas transitaron por la terminal este martes. Foto: Elonce.

A pocas horas de que finalice el 2025 y comience un nuevo año, la Terminal de Ómnibus de Paraná se convirtió, una vez más, en escenario de reencuentros, despedidas y viajes marcados por el clima festivo.

El hombre lleg&oacute; de Claypole a pasar las fiestas con su familia. Foto: Elonce.
El hombre llegó de Claypole a pasar las fiestas con su familia. Foto: Elonce.

 

Como es habitual en esta época, el tránsito de pasajeros se intensificó con personas que llegan a la ciudad y otras que parten para celebrar las fiestas en familia. En ese contexto, el móvil de Elonce recorrió el lugar y dialogó con varios de los viajeros que aguardaban la llegada de colectivos o se preparaban para emprender su viaje.

 

Uno de los testimonios fue el de un hombre proveniente de Claypole, provincia de Buenos Aires, quien llegó a la capital entrerriana para pasar las fiestas con sus seres queridos. “Vengo a pasar las fiestas y a disfrutar del calor de Entre Ríos. Hace un año que no venía. Pasamos en familia y recorremos la ciudad, que es muy tranquila”, contó.

Flor lleg&oacute; de viaje y su mam&aacute; la busc&oacute;. Foto: Elonce.
Flor llegó de viaje y su mamá la buscó. Foto: Elonce.

Otra de las historias fue la de una madre que esperaba a su hija Flor, quien había viajado sola por primera vez a Buenos Aires. “Se había ido a pasear por su cumpleaños número 16 y ahora la buscamos para pasar fin de año en familia”, relató. La joven, por su parte, expresó: “Pasé unos días muy lindos, fueron mis primeras vacaciones y espero poder tomarme otras en enero”.

 

También se vivieron momentos de emoción entre familiares que aguardaban llegadas demoradas. Una mujer contó que esperaba a su consuegra, procedente de Quilmes, y pese a la demora del colectivo destacó la alegría del reencuentro. Ambas aprovecharon para desear salud y trabajo para el 2026.

 

La t&iacute;a "Chiqui" fue recibida por su sobrina. Foto: Elonce.
La tía "Chiqui" fue recibida por su sobrina. Foto: Elonce.

Entre risas, una sobrina contó que había ido a buscar a su tía “Chiqui”. “Vine a buscar a mi favorita, aunque no quiero que se enojen las otras”, dijo. La mujer, al arribar, expresó su felicidad por el encuentro y deseó “salud, amor y trabajo para todos”.

 

Así, la Terminal de Ómnibus de Paraná volvió a ser protagonista en la previa de las fiestas, reflejando historias simples pero cargadas de emoción que se repiten cada fin de año en la ciudad.

Movimiento en la terminal en los últimos días del año

Temas:

Terminal de ómnibus de Paraná Fin de año familia
