Gran movimiento en la Terminal de Ómnibus de Paraná en la previa al fin de año

A pocas horas de que finalice el 2025 y comience un nuevo año, la Terminal de Ómnibus de Paraná se convirtió, una vez más, en escenario de reencuentros, despedidas y viajes marcados por el clima festivo.

El hombre llegó de Claypole a pasar las fiestas con su familia. Foto: Elonce.

Como es habitual en esta época, el tránsito de pasajeros se intensificó con personas que llegan a la ciudad y otras que parten para celebrar las fiestas en familia. En ese contexto, el móvil de Elonce recorrió el lugar y dialogó con varios de los viajeros que aguardaban la llegada de colectivos o se preparaban para emprender su viaje.

Uno de los testimonios fue el de un hombre proveniente de Claypole, provincia de Buenos Aires, quien llegó a la capital entrerriana para pasar las fiestas con sus seres queridos. “Vengo a pasar las fiestas y a disfrutar del calor de Entre Ríos. Hace un año que no venía. Pasamos en familia y recorremos la ciudad, que es muy tranquila”, contó.

Flor llegó de viaje y su mamá la buscó. Foto: Elonce.

Otra de las historias fue la de una madre que esperaba a su hija Flor, quien había viajado sola por primera vez a Buenos Aires. “Se había ido a pasear por su cumpleaños número 16 y ahora la buscamos para pasar fin de año en familia”, relató. La joven, por su parte, expresó: “Pasé unos días muy lindos, fueron mis primeras vacaciones y espero poder tomarme otras en enero”.

También se vivieron momentos de emoción entre familiares que aguardaban llegadas demoradas. Una mujer contó que esperaba a su consuegra, procedente de Quilmes, y pese a la demora del colectivo destacó la alegría del reencuentro. Ambas aprovecharon para desear salud y trabajo para el 2026.

La tía "Chiqui" fue recibida por su sobrina. Foto: Elonce.

Entre risas, una sobrina contó que había ido a buscar a su tía “Chiqui”. “Vine a buscar a mi favorita, aunque no quiero que se enojen las otras”, dijo. La mujer, al arribar, expresó su felicidad por el encuentro y deseó “salud, amor y trabajo para todos”.

Así, la Terminal de Ómnibus de Paraná volvió a ser protagonista en la previa de las fiestas, reflejando historias simples pero cargadas de emoción que se repiten cada fin de año en la ciudad.