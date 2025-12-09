Vacaciones 2026: los precios de los pasajes desde Paraná a los principales destinos turísticos

De cara a la temporada de verano, Elonce consultó en una boletería de la terminal sobre los precios de los pasajes hacia los principales destinos turísticos.
Los precios de los pasajes a los principales destinos turísticos
A pocas semanas de finalizar el año, quienes tienen la posibilidad empiezan a planificar sus vacaciones. Luego del fin de semana largo, Elonce estuvo en la Terminal de Ómnibus y dialogó con Darío Acuña, de la boletería de la empresa San José, quien brindó detalles sobre las expectativas para la temporada estival.
En relación al fin de semana largo, mencionó que “fue bastante tranquilo, normalmente otros años lo hemos visto que al estar tan cerca de las fiestas la gente está en los preparativos y finalizando las clases y se vende poco. Si bien se pusieron un par de refuerzos, fue como si fuera un fin de semana normal”.
Consultas para el verano 2026
De cara a la temporada de verano, mencionó que “en noviembre ya comenzamos a tener consultas y compras para lo que es la primera semana de enero, sobre todo para la costa atlántica. A fines de ese mes, se calmó un poco pero estamos esperando el cobro del aguinaldo que ayuda a definir las vacaciones”.
Sobre los precios de los pasajes, indicó que a Mar del Plata en bus semi cama, sale 320.000 pesos, a Carlos Paz $98.000 y Buenos Aires está en 95.000 pesos, todos ida y vuelta.
Mientras que dentro de Entre Ríos, a Federación 70.000 pesos, Colón 64.000 pesos, Gualeguaychú 72.000 pesos, todos ida y vuelta.
También hay destinos como Brasil y Uruguay “que empiezan a levantar la demanda”. En este sentido, Acuña mencionó que un pasaje ida a vuelta a Camboriú está en 490.000 pesos y Punta del Este 380.000 pesos.
Sobre las tendencias de los viajeros, Acuña dio cuenta que “actualmente muchos eligen tramos más económicos, viajes más cortos, como Carlos Paz y Colón, al cual van muchos jóvenes y Federación que van muchas familias. Después tenemos nuestros clientes que van a Brasil y Uruguay, a pesar que es más costoso”.
Finalmente, indicó que 2025 “ha sido un año bastante complicado, pero estamos trabajando bastante bien gracias a Dios. Mantenemos nuestros clientes y veremos cómo arranca el 2026”. Elonce.com