Investigan videos de jóvenes disparando al aire en Paraná: hubo allanamientos en dos barrios

Los videos de jóvenes disparando al aire en Paraná, generaron preocupación y activaron una investigación policial, luego de que se viralizaran imágenes en redes sociales, donde se observa a personas efectuando disparos con un arma de fuego durante celebraciones navideñas.

Según pudo saber Elonce, el violento episodio habría ocurrido durante la Nochebuena y las imágenes fueron grabadas en el barrio Toma Nueva de la capital entrerriana. En el video, que rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales, se observa a un joven realizando disparos al aire, quien presuntamente sería menor de edad.

Ante la viralización del material y la gravedad de los hechos, desde la Policía de Entre Ríos, se dispuso avanzar con una investigación para identificar a los responsables y proceder al secuestro de las armas de fuego utilizadas. En ese marco, personal especializado analizó minuciosamente los registros audiovisuales difundidos en redes sociales.

Como resultado de ese trabajo, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores de los disparos y localizar las viviendas que frecuentan u ocupan. A partir de las pruebas reunidas, este martes se obtuvieron órdenes de allanamiento, que fueron tramitadas por la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes en turno.

Los procedimientos se concretaron en los barrios Nueva Ciudad y Toma Vieja, donde los efectivos policiales llevaron adelante las medidas judiciales dispuestas. Durante los allanamientos, se logró el secuestro de una motocicleta, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de localizar las armas de fuego utilizadas en los disparos y detectar la posible existencia de otras armas y cartuchería en manos de personas sin la debida autorización.

Además, se busca determinar responsabilidades penales, especialmente teniendo en cuenta la presunta participación de menores de edad en los hechos investigados.