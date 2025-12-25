Jóvenes se grabaron disparando al aire en Paraná y lo publicaron en redes sociales: video

Buenos Aires sigue conmocionada por el caso de Angelina, pero en la capital entrerriana, menores se grabaron disparando al aire con arma de fuego y lo subieron a las redes sociales. La niña bonaerense fue herida durante los festejos de Nochebuena, y el video de Paraná, también habría sido grabado en la madrugada de la Navidad.

Cabe recordar que en territorio bonaerense, anoche, una niña que celebraba junto a su familia en la casa de sus abuelos, fue alcanzada por una bala perdida minutos después del brindis y se encuentra internada, y en estado crítico, en una clínica de la localidad de Ramos Mejía.

El incidente ocurrió a las 12:05 de la noche, en plena vereda, cuando la alegría del inicio de la Navidad se transformó en una pesadilla. "Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital", relató el tío de la niña, todavía impactado por la velocidad de los hechos.

Pese al trágico hecho, en la ciudad de Paraná, trascendió un video de jóvenes que se grabaron disparando al aire con un arma de fuego y lo subieron a las redes sociales. Según pudo saber Elonce de fuentes que prefirieron no identificarse, el violento hecho, habría ocurrido en Nochebuena.

Además, las fuentes, señalaron que el video fue grabado por personas que viven en el barrio Toma Nueva de la capital entrerriana y el joven que se puede ver en las imágenes, sería menor de edad.