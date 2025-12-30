Boca retomó las negociaciones con San Lorenzo por Alexis Cuello

Alexis Cuello volvió a ser protagonista del mercado de pases del fútbol argentino. Boca retomó las negociaciones con San Lorenzo por el delantero de 25 años luego de que el club de Boedo regularizara su situación contractual, un paso clave que destrabó un escenario que semanas atrás parecía empantanado. En Brandsen 805 entienden que ahora están dadas las condiciones para avanzar con mayor decisión.

Mientras la dirigencia xeneize termina de pulir los últimos detalles que aún dilatan la llegada de Marino Hinestroza, el Consejo de Fútbol decidió volver a activar la carpeta del atacante del Ciclón. Con las gestiones por Gastón Hernández, otro jugador azulgrana que interesa, momentáneamente en pausa, Boca enfocó sus energías en el puesto de centrodelantero.

El contexto institucional de San Lorenzo también juega un rol determinante. Tras meses de incertidumbre, el club inició un proceso de reordenamiento con la asunción de una comisión directiva transitoria, encabezada por Sergio Costantino. En ese marco, Boca volvió a tocar la puerta, esta vez con la expectativa de que los nuevos dirigentes fijen una cotización clara por Cuello.

Alexis Cuello metió cinco goles en 16 partidos. Foto: Puntal.

Boca busca avanzar con una oferta concreta

La intención del Xeneize es clara: conocer las pretensiones económicas del Ciclón para evaluar el envío de una primera oferta formal. Hasta el momento, los contactos fueron exploratorios, pero el cambio de escenario abre la posibilidad de que las negociaciones entren en una etapa más concreta en los próximos días.

Cuello viene de sostener dos temporadas positivas en San Lorenzo y logró consolidarse como una de las piezas más regulares del equipo. En el último Clausura disputó 16 partidos y convirtió cinco goles, números que despertaron el interés no solo de Boca, sino también de otros clubes importantes del país, como Independiente.

El delantero recibió además el respaldo y los elogios de Martín Palermo, quien destacó sus características como atacante: movilidad, potencia física y capacidad para atacar espacios. Ese perfil encaja con lo que busca Boca para reforzar una zona del campo que viene mostrando falencias.

Foto: San Lorenzo.

El plan de Riquelme para el mercado

La idea de Juan Román Riquelme y del Consejo de Fútbol es sumar al menos dos delanteros en este mercado de pases, además de un marcador central, con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026. En ese plan integral, Alexis Cuello aparece hoy como la principal alternativa para reforzar el ataque.

No es casual que Boca apunte a incorporar más de un “9”. El rendimiento reciente de los delanteros actuales genera preocupación puertas adentro. Milton Giménez atraviesa una sequía prolongada y no logra recuperar su mejor versión, mientras que Edinson Cavani continúa lidiando con problemas físicos que le impiden tener continuidad.

Ante este panorama, la llegada de Cuello significaría sumar una opción más joven, con rodaje en el fútbol local y margen de crecimiento. En Boca consideran que podría adaptarse rápidamente a la exigencia del club y competir por un lugar en el once titular.

Expectativa y cautela en las negociaciones

Por ahora, desde el entorno xeneize manejan la situación con cautela. Saben que San Lorenzo necesita acomodar sus finanzas y que una venta podría ser una solución, pero también son conscientes de que el club azulgrana no regalará a uno de sus delanteros más importantes, según informó TyC Sports.

Las próximas semanas serán clave para definir si el interés se traduce en una oferta concreta y si las partes logran acercar posiciones. Mientras tanto, Alexis Cuello sigue entrenando en San Lorenzo, a la espera de que el mercado marque su próximo destino. Boca, en silencio, ya volvió a moverse.