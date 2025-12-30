Marcelo Barovero podría volver a River a pedido de Gallardo

De cara a la temporada 2026, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, analiza la posibilidad de sumar a Marcelo Barovero a su cuerpo técnico. La idea contempla incorporarlo como entrenador de arqueros, con base de trabajo en el predio de Ezeiza y foco en una función considerada estratégica dentro del plantel profesional.

La iniciativa forma parte de una planificación deportiva que el entrenador comenzó a delinear con anticipación, pensando en la continuidad del proyecto futbolístico. En ese contexto, el nombre del exarquero aparece como una alternativa con respaldo interno, tanto por su conocimiento del puesto como por su identificación con la historia reciente de River.

Barovero es recordado por taparle el penal a Gigliotti. Foto: Agencia NA.

Barovero es recordado por su papel determinante en la obtención de la Copa Libertadores 2015, donde fue protagonista en momentos decisivos. Tras su retiro de la actividad profesional, continuó vinculado al fútbol y avanzó en su formación, con el objetivo de desempeñarse en funciones relacionadas al entrenamiento específico y al desarrollo de arqueros.

Una decisión en etapa de análisis

Desde el entorno institucional consideran que su experiencia, liderazgo y recorrido pueden aportar un valor diferencial al trabajo cotidiano. Además, su eventual llegada permitiría fortalecer la preparación de los arqueros jóvenes y acompañar el crecimiento de quienes integran actualmente el plantel principal de River, en una posición clave para el funcionamiento del equipo.

Marcelo Barovero y Gallardo tienen una relación cercana. Foto: TN.

Por el momento, según informó la agencia NA, la posibilidad se encuentra en una etapa de evaluación y no fue oficializada. Sin embargo, la intención del cuerpo técnico es clara y la dirigencia observa con buenos ojos la chance de sumar a una figura identificada con el ADN del club.

En caso de avanzar las conversaciones, Barovero podría iniciar en 2026 su primera experiencia formal dentro de un cuerpo técnico de Primera División, nada menos que en River, en un rol pensado para potenciar un área central del proyecto deportivo.