Tras una década en River Plate, el entrerriano Milton Casco confirmó su llegada a un grande colombiano

30 de Diciembre de 2025
Casco lidera ranking de permanencia en River Plate.

REDACCIÓN ELONCE

El lateral Milton Casco, oriundo de María Grande, comienza una nueva etapa en su carrera, con su primer desafío internacional tras más de una década en el Millonario.

Milton Casco, el futbolista entrerriano nacido en María Grande, pone fin a una exitosa etapa en River Plate y continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia. El lateral, quien se convirtió en un emblema bajo la dirección de Marcelo Gallardo, decidió dar un paso al exterior después de más de diez años vistiendo la camiseta del Millonario. Casco, de 37 años, buscará su primera experiencia internacional con el club colombiano, luego de que el equipo de Núñez lleve a cabo una reestructuración de su plantel.

De acuerdo con el periodista especializado en transferencias Germán García Grova, Casco acordó su fichaje por Atlético Nacional por una temporada, en calidad de jugador libre, una vez que termine sus vacaciones. Si bien Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys, clubes en los que ya jugó en su carrera, mostraron interés en incorporarlo, el lateral optó por buscar su primer desafío fuera de Argentina.

 

El legado de Casco en River Plate y su trayectoria como emblema

El paso de Casco por River Plate ha sido histórico. Desde su llegada en 2015, el lateral disputó un total de 316 partidos oficiales con la camiseta del Millonario, marcó cinco goles y conquistó 13 títulos, destacándose por su regularidad y profesionalismo. Su figura fue clave en el primer ciclo exitoso de Gallardo, siendo un pilar fundamental en la defensa del equipo. Casco ha sido, sin dudas, uno de los jugadores más representativos de la era Gallardo.

Casco se convirtió en el jugador con mayor permanencia ininterrumpida en River durante este siglo. Su salida, junto con la de otros jugadores emblemáticos como Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez e Ignacio Fernández, marca el fin de una era dorada para el Millonario, que ahora comienza una nueva etapa con la llegada de nuevos refuerzos.

 

La reestructuración en River Plate y el futuro de los jugadores

La salida de Casco se produce en un contexto de cambios importantes en River Plate, donde el club ya comenzó a mover el mercado con la llegada de refuerzos de peso. Entre los nuevos fichajes se destacan los mediocampistas Fausto Vera (proveniente de Atlético Mineiro de Brasil) y Aníbal Moreno, quien fue adquirido de Palmeiras por una cifra cercana a los USD 7 millones.

 

En paralelo, 12 jugadores que se encontraban a préstamo en otros clubes regresarán a River Plate. Entre ellos se destacan nombres como Ezequiel Centurión, Daniel Zabala, Gonzalo Trindade y Alexis González, quienes se encuentran a la espera de que la dirigencia decida su futuro. En cuanto a Centurión, su continuidad en el plantel principal dependerá de la salida o permanencia de Jeremías Ledesma, quien aún evalúa sus alternativas para seguir sumando minutos.

Temas:

Milton Casco River Plate Colombia Atlético Nacional
