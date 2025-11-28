Apareció el ganador del millonario premio vendido en agencia de Paraná: "Una alegría"

El dueño de la agencia de tómbola N°569 de Paraná, Elpidio Tomasini, confirmó que apareció el ganador del premio de 236.123.032 pesos vendido en su comercio. La noticia fue informada directamente por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Elpidio Tomasini

“Me avisaron del IAFAS que el ganador apareció”, contó a Elonce, visiblemente aliviado. Durante toda la mañana, vecinos del barrio y jugadores habituales habían pasado por el local para revisar sus boletas, lo que mantuvo la expectativa encendida en toda la zona.

“No es del barrio… seguramente alguien que jugó al paso”

Al ser consultado, Tomasini aseguró que no conoce la identidad del afortunado, pero que está seguro de que no se trata de un cliente habitual.

“No es del barrio porque todos los vecinos ya vinieron a revisar las boletas, y los que tienen jugadas fijas tampoco”, explicó.

Con ese panorama, el agenciero sostuvo que “seguramente es alguien que jugó al paso”, una posibilidad frecuente en la zona por el movimiento del barrio.

Apareció el ganador del millonario premio vendido en agencia de Paraná

A pesar de no saber quién es, remarcó su alegría porque la persona pudo acceder al dinero sin inconvenientes.

“Lo fundamental es que apareció y cobró su premio. Me queda una tranquilidad muy grande de que ya lo cobró. Ojalá que haya ayudado a alguien que necesite”, expresó con emoción.

Y cerró con un deseo simple pero sentido: “Ojalá lo pueda conocer algún día”.

Elpidio Tomasini

“Es una alegría saber que ayudé a alguien”

Si bien la agencia no recibe comisión por haber vendido el ticket ganador, Tomasini aseguró que su satisfacción es total.

“Es una alegría saber que ayudé de alguna manera a alguien”, compartió.

El agenciero también recordó sus comienzos en el rubro, un emprendimiento familiar que sostiene junto a sus seres queridos.

“Momentos difíciles, momentos más aliviados, pero siempre levantándonos con mucha fe y a salir adelante”, reflexionó sobre el camino recorrido.

A dos años de haber abierto la agencia, este premio marcó un antes y un después para él.

“Hace dos años abrí la agencia y estoy feliz de haber vendido este premio tan lindo. Para mí es una alegría inmensa”, remarcó.

La Poceada Federal

La Poceada Federal es un juego poceado creado en conjunto con la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Se sortea alternadamente por la Quiniela de Santa Fe (meses impares) y la Tómbola de Entre Ríos (meses pares), según los extractos de sus sorteos Matutino y Nocturno.