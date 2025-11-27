Agencia de Paraná vendió premio millonario: "Revisen sus boletas, todavía no aparece el ganador"

La agencia de tómbola N°569 de Paraná vendió un premio millonario de la Poceada Federal y busca al afortunado ganador.

En la oportunidad, el agenciero Elpidio Tomasini se mostró “contento por haber vendido un hermoso premio” que, de acuerdo a los datos confirmados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, es de 236.123.032 pesos.

"Es la primera vez que ocurre esto. A pesar de que tengo recién dos años de experiencia, porque la semana pasada se cumplieron dos años desde que abrí la agencia, es una alegría haber vendido este premio, estoy muy feliz", expresó.

Elpidio, quien es oriundo de barrio Gazzano, relató cómo la noticia de la venta del premio ya se ha propagado por toda la zona. "El barrio ya se enteró. Yo soy de acá, todo el mundo me conoce. Puse un cartel para avisar que vendimos el premio", afirmó el dueño de la agencia.

A pesar de la euforia, Elpidio indicó que, hasta el momento, no se ha presentado nadie para reclamar el premio. "Por acá, por la agencia, no ha pasado. A la mayoría que juega siempre ya los llamé pero por ahora ninguno es. A todos les digo que revisen sus boletas", comentó.

Destacó que muchos de sus clientes realizan apuestas fijas por teléfono, lo que facilita que se pueda comprobar si alguno de ellos es el afortunado ganador. "Yo ya revisé todas las jugadas fijas por teléfono, y a la mayoría del barrio he avisado. Ninguno es el ganador. Ojalá que sea alguien que realmente lo necesite", explicó.

"Primero quiero felicitar al ganador del premio. Y, después, decirle que ojalá lo sepa aprovechar, que lo disfrute y lo sepa aprovechar porque es un lindo premio", agregó y comentó que “el 32 es el número más jugado”.

Elpidio también se tomó un momento para hablar de su familia, que lo ha acompañado en este proyecto. "Trabajamos en familia", señaló, con una sonrisa al mencionar que su esposa y sus hijos le ayudan a llevar adelante la agencia. "Tenemos dos hijos, el más grande está estudiando contador y nos ayuda. La nena también. Así que trabajamos en equipo. Familia feliz", relató.

Aunque la agencia 569 no recibe ninguna comisión por la venta del boleto ganador, Elpidio expresó su satisfacción por haber sido parte de este evento tan especial. "No recibimos nada, pero bueno, la alegría de que salió el pozo acá. Eso es lo más importante", dijo, orgulloso de que la suerte haya tocado a su agencia. Elonce.com