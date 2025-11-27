Agencia de quiniela de Paraná vendió un premio millonario y busca al ganador

REDACCIÓN ELONCE
La agencia de tómbola N°569 de Paraná vendió un premio de más de 236 millones de pesos en la Poceada Federal y busca al afortunado; de hecho, bregó para que “el ganador o ganadora que sea, lo sepa disfrutar”.
La agencia de tómbola N°569 de Paraná vendió un premio millonario de la Poceada Federal y busca al afortunado ganador. En la oportunidad, el agenciero Elpidio Tomasini se mostró “contento por haber vendido un hermoso premio” que, de acuerdo a los datos confirmados por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, es de 236.123.032 pesos.
Tal es la alegría del agenciero que en el ingreso a su agencia colgó un cartel en el que puede leerse: “En esta agencia se vendió el primer premio de la Poceada Federal de $236.123.032. Por favor revise su boleta”.
En la oportunidad, Tomasini bregó para que "el ganador o ganadora que sea, lo sepa disfrutar”.
El dueño de la agencia también contó un poco sobre sus comienzos en el rubro, el trabajo y el acompañamiento de su familia, que también sostienen el negocio. “Momentos difíciles, momentos más aliviados, pero siempre levantándonos con mucha fe y a salir adelante”, indicó.
“Hace dos años abrí la agencia y feliz de haber vendido este premio muy lindo, para mi es una alegría inmensa”, remarcó.
Que es la Poceada Federal
La Poceada Federal es un juego poceado, creado conjuntamente con la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Sortea por la Quiniela de Santa Fe (meses impares) y Tómbola de Entre Ríos (meses pares), mediante el extracto del sorteo Matutino y Nocturno de cada una de ellas.