Reino Unido podría retrasar su plan de defensa en medio del reclamo argentino por Malvinas

Reino Unido debe definir cómo financiará el aumento de su presupuesto militar para cumplir los compromisos asumidos con la OTAN. En ese contexto, y mientras mantiene una disputa con la Argentina por Malvinas, el Gobierno británico evalúa postergar la presentación del plan que explicará cómo llevará el gasto en defensa al 3% del Producto Interno Bruto.

La posibilidad está bajo análisis del primer ministro Andy Burnham. Lo que podría cambiar es el calendario del anuncio sobre los recursos y las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo intermedio, no una decisión ya confirmada de reducir el presupuesto militar.

Según informó The Times, la revisión del gasto público podría realizarse en octubre de 2027, en lugar de la primavera boreal de ese año. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda rechazó que exista una postergación formal.

La revisión del gasto todavía no tiene fecha oficial

El ministro de Hacienda, John Healey, había anticipado que presentaría una primera hoja de ruta hacia el 3% del PIB durante la próxima revisión del gasto. Esa instancia permitirá definir cómo se distribuirán los recursos públicos y qué fondos adicionales podrán destinarse a defensa.

The Times citó a una fuente que describió octubre de 2027 como la “hipótesis de trabajo” para realizar la revisión. Si ese calendario se concreta, también podría desplazarse la presentación de las decisiones necesarias para financiar el incremento militar.

Desde Hacienda respondieron que no corresponde hablar de una demora confirmada. “La fecha de la revisión del gasto aún no se ha fijado. Se trata de meros rumores y especulaciones”, afirmó un portavoz de la cartera.

Cuánto costaría alcanzar el objetivo

La meta del 3% constituye un paso hacia el compromiso de Reino Unido de destinar el 3,5% del PIB a defensa para 2035. Burnham ratificó ese objetivo, aunque el Ejecutivo todavía debe detallar las medidas para alcanzarlo.

De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria citadas en el informe, llegar al objetivo intermedio requeriría 17.300 millones de libras adicionales, equivalentes a unos US$22.900 millones. Ese monto representa uno de los principales desafíos de la discusión presupuestaria.

Además, Healey deberá resolver una brecha de financiación de 4.700 millones de libras en el actual Plan de Inversión en Defensa. Se trata de necesidades ya previstas, que se suman al debate sobre cómo sostener futuros aumentos.

La tensión por Malvinas y los próximos anuncios

La discusión ocurre mientras la Argentina y Reino Unido mantienen diferencias por la explotación de hidrocarburos alrededor de Malvinas. El Gobierno argentino impulsó sanciones contra empresas vinculadas con esas actividades y avanzó con reclamos judiciales e internacionales.

Ese conflicto forma parte del contexto diplomático, pero la información sobre la posible demora presupuestaria no establece que el reclamo argentino sea su causa. El debate británico se concentra en la disponibilidad de fondos y en los plazos para cumplir sus compromisos de defensa.

La próxima instancia relevante será el 28 de octubre, cuando Healey tiene previsto presentar su primer presupuesto. Ese anuncio podría aportar precisiones sobre los recursos militares, mientras continúa pendiente la fecha oficial de la revisión del gasto público.