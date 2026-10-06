Diputados retoman el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía: los puntos clave

Ley de Defensa de la Soberanía: Diputados retoman el debate

La Cámara de Diputados de la Nación retoma este martes el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.

La discusión se desarrollará desde las 15.30 en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

La reunión tendrá lugar después de que la Corte Suprema revocara una resolución judicial que había frenado la venta de tierras a empresarios extranjeros. Además, se producirá tras la suspensión abrupta del encuentro anterior, marcado por fuertes cruces entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores libertarios.

Qué propone la Ley de Defensa de la Soberanía

Uno de los principales puntos del proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones vigentes. Las prohibiciones dejarían de limitarse a los hidrocarburos y alcanzarían cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin autorización argentina.

También contempla la creación de un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían impedidos de contratar con el Estado y particulares. Asimismo, incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos.

El proyecto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas estratégicas, entre ellas Defensa, Economía, Relaciones Exteriores e Inteligencia.

Este organismo tendría facultades para coordinar acciones diplomáticas, militares, económicas y de seguridad. Ante amenazas graves e inminentes, podría disponer restricciones financieras, bloqueos temporales de activos y modificaciones en operaciones comerciales.

La propuesta también contempla, como último recurso y bajo protocolos específicos, el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles.

Restricciones al financiamiento político extranjero

Otro apartado establece la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.

Además, incorpora figuras penales vinculadas con el espionaje, la revelación de secretos a gobiernos extranjeros y las operaciones de desinformación financiadas desde el exterior para interferir en procesos electorales.

La iniciativa también redefine las funciones de la Defensa Nacional y contempla su intervención en seguridad interna frente a determinadas amenazas externas.

Especialistas expondrán ante los diputados

Durante la jornada participarán especialistas, académicos y representantes de organizaciones vinculadas con la soberanía nacional y la cuestión Malvinas.

Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus, el intendente de Punta Indio, David Angueira, representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), integrantes del CELS y especialistas de la Universidad de Buenos Aires.

Las exposiciones permitirán continuar el análisis de una iniciativa que reúne modificaciones en materia de defensa, seguridad, recursos naturales, financiamiento político y atribuciones del Estado. (NA).