Prorrogaron la intervención del organismo que regula el cannabis medicinal

El Poder Ejecutivo dispuso que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal continúe intervenida durante otros 12 meses. La medida también confirmó la continuidad de Ignacio Ferrari al frente del organismo.
El Gobierno nacional prorrogó por un año la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo encargado de regular y fiscalizar las actividades vinculadas con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1147/2026, publicado este martes 6 de octubre en el Boletín Oficial.
Se estableció la continuidad del esquema de intervención que comenzó en 2024 y que ya había sido prorrogado durante 2025. Además, dispuso que Ignacio Ferrari continúe como interventor, con las facultades correspondientes a la conducción del organismo.
La intervención se mantendrá durante 12 meses, con la posibilidad de extenderla por otro período equivalente mediante una resolución fundada.
Por qué continúa intervenido el organismo
ARICCAME fue creada por la Ley 27.669, que estableció el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina.
Entre sus funciones se encuentran la regulación, autorización y fiscalización de actividades productivas relacionadas con el sector, de acuerdo con las competencias establecidas por la legislación nacional.
La intervención fue dispuesta inicialmente en 2024 y posteriormente prorrogada en 2025. Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo resolvió mantener ese esquema de conducción por otro año.
Qué establece la nueva prórroga
La decisión dispuso la continuidad de Ignacio Ferrari como interventor de ARICCAME durante el período establecido.
El organismo continuará bajo el régimen de intervención dispuesto por el Poder Ejecutivo, con las atribuciones previstas en la normativa correspondiente.
La medida no introduce modificaciones en los requisitos de acceso al cannabis medicinal ni en el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del ámbito sanitario nacional.