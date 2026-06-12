La NASA mostró imágenes inéditas de la Luna y reveló cómo será Artemis III

La NASA compartió nuevas imágenes tomadas durante la misión Artemis II y anunció que en los próximos meses pondrá a disposición del público más de 11.500 fotografías y videos obtenidos durante el histórico viaje tripulado alrededor de la Luna.

El material forma parte del análisis científico posterior a la misión y permitirá estudiar con mayor precisión la superficie lunar, la observación de la Tierra desde el espacio profundo y distintos aspectos del desempeño de la tripulación durante el vuelo.

Junto con la publicación de estas imágenes, la NASA también brindó más información sobre Artemis III, una misión prevista para 2027 que tendrá un papel fundamental dentro del programa de exploración lunar.

Más de 11.500 archivos del viaje alrededor de la Luna

Según informó la agencia espacial, el material será incorporado al Planetary Data System, el repositorio público donde se almacenan los datos obtenidos en las misiones científicas.

Además de las fotografías y videos, la NASA confirmó que se sumarán más de 100 grabaciones de audio junto con sus respectivas transcripciones para facilitar el acceso a investigadores y especialistas.

Parte de estas imágenes ya habían sido difundidas, pero ahora serán organizadas y catalogadas para que puedan utilizarse como herramientas de investigación durante los próximos años.

El proceso incluye la conversión de archivos a formatos más accesibles y la incorporación de información técnica que permitirá localizar cada registro de manera más precisa.

Qué revelaron los datos de Artemis II

Durante Artemis II, la tripulación observó la Luna durante casi siete horas en el momento de máxima aproximación de la cápsula Orion al satélite natural.

Los científicos esperan que las imágenes y registros obtenidos permitan profundizar el estudio de fenómenos como impactos sobre la superficie lunar, diferencias de color en el terreno y distintas estructuras geológicas.

La NASA también comenzó a analizar información relacionada con la salud de los astronautas que participaron de la misión.

Entre los estudios se encuentran evaluaciones sobre presión arterial, frecuencia cardíaca, respuesta inmunológica, visión, rendimiento físico y los efectos de la radiación y la microgravedad durante un viaje más allá de la órbita terrestre baja.