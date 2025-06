Con un "¡Viva la libertad, carajo!", el canciller israelí celebró un bombardeo a Irán

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró este lunes un ataque a la prisión de Evin, en Teherán, con una expresión que replicó directamente del presidente argentino. “¡Viva la libertad, carajo!”, escribió el funcionario en su cuenta de X, al confirmar la ofensiva israelí contra el centro penitenciario.

“Avisamos a Irán una y otra vez: ¡paren de atacar a civiles! Continuaron, incluyendo esta mañana. Nuestra respuesta: ¡Viva la libertad, carajo!”, expresó Saar en su publicación escrita en inglés, con la excepción de la frase en español atribuida a Javier Milei, a quien mencionó directamente en la red social.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ