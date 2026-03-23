Alerta global de Estados Unidos: advierten por posibles ataques de grupos vinculados a Irán

Advierten que grupos alineados con Irán podrían ampliar sus objetivos más allá de Medio Oriente

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a nivel mundial en la que instó a sus ciudadanos a extremar precauciones frente a posibles amenazas de grupos vinculados a Irán.

Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, el aviso fue difundido este domingo y está dirigido especialmente a quienes se encuentran fuera del país, con foco en regiones sensibles como Medio Oriente.

Advertencia por posibles ataques

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones”, señala el comunicado oficial, que también recomienda seguir las indicaciones de embajadas y consulados.

La advertencia incluye posibles riesgos en traslados internacionales, debido a cierres periódicos del espacio aéreo y eventuales interrupciones en vuelos.

Además, el organismo recordó que instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques en distintas partes del mundo.

Intereses estadounidenses en la mira

El informe advierte que grupos alineados con Irán podrían ampliar sus objetivos más allá de Medio Oriente.

“Pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, detalla el comunicado.

Escalada de tensión internacional

La alerta se produce en un contexto de creciente tensión global, con cruces entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese marco, el vocero militar iraní Abolfazl Shekarchi advirtió días atrás sobre posibles ataques en destinos turísticos frecuentados por ciudadanos occidentales.

Frente a este escenario, las autoridades estadounidenses recomendaron mantenerse informados, seguir las alertas oficiales y evaluar los riesgos antes de viajar o desplazarse en el exterior.