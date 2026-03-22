Para el papa León XIV, la guerra en Medio Oriente es “un escándalo para la humanidad”

Guerra en Medio Oriente. León XIV dijo tras rezar el Ángelus del mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico vaticano, dirigiéndose a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, que “continúo a seguir con consternación la situación en Medio Oriente” y dijo que “son un escándalo para la humanidad las guerras y la violencia”.

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”, agregó el Papa.

“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muere y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, sostuvo.

El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. Su intervención se produce en un contexto de gran preocupación internacional ante la persistencia de conflictos armados y frente al aumento del número de víctimas civiles, especialmente dentro de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas.

León XIV hizo un llamado al “dialogo sincero", que ponga fin a los conflictos en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó.

“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de oda persona humana”, concluyó el pontífice entre los aplausos de la multitud que lo seguía desde la plaza de San Pedro.

Conflicto bélico en Medio Oriente (foto archivo)

El llamado de León XIV se produce en un momento en el que muchas comunidades internacionales discuten posibles salidas a las actuales crisis en Oriente Medio y en otros territorios golpeados por enfrentamientos armados.

A lo largo de los últimos meses, tanto líderes políticos como organizaciones internacionales han alineado sus mensajes con el pedido de León XIV, evidenciando la centralidad del llamado al diálogo y a la protección de la vida de las personas ajenas a los conflictos bélicos. Según señaló el medio, el Papa mantiene la atención puesta en el desarrollo de los acontecimientos y la apertura de foros de negociación que puedan poner fin a las hostilidades en el menor plazo posible.