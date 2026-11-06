Transporte público en Colonia Avellaneda: vecinos temen perder recorridos y pagar otro boleto

Los reclamos por el transporte público en Colonia Avellaneda motivaron una reunión entre vecinos autoconvocados y el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, ante la preocupación por posibles modificaciones en los recorridos de colectivos hacia Paraná. Maximiliano Bocedi, usuario habitual del servicio, explicó a Elonce que la posibilidad de limitar los trayectos hasta la Terminal de Ómnibus de la capital provincial generó inquietud por los mayores tiempos de viaje y los eventuales costos adicionales.

El vecino señaló que la preocupación surgió a partir de las versiones sobre una reorganización del transporte metropolitano, que podría afectar a los pasajeros de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. Ante ese escenario, un grupo de usuarios decidió solicitar una reunión con las autoridades provinciales para plantear las dificultades que enfrentan diariamente.

"Nos pusimos en alerta junto a un grupo de vecinos autoconvocados. Empezamos a movernos porque nos preocupa la limitación del recorrido dentro del ejido de Paraná", expresó Bocedi.

La preocupación por los recorridos hacia Paraná

El entrevistado explicó que Colonia Avellaneda experimentó un importante crecimiento poblacional, especialmente a partir de la construcción de nuevos barrios y el desarrollo de loteos.

"El 80% de los vecinos que hoy vivimos en Colonia, hace 15 años vivíamos en Paraná. Muchos ya teníamos nuestra vida hecha en la capital, donde tenemos nuestras fuentes laborales, las escuelas y los hospitales", sostuvo, al describir la estrecha relación entre ambas localidades.

En ese sentido, remarcó que cualquier modificación en los recorridos tendría consecuencias directas sobre la organización cotidiana de las familias.

"Ya tenemos una hora de diferencia en los horarios pico. Tenemos que salir con una hora de anticipación para poder llegar a horario a nuestros lugares de trabajo", explicó.

Bocedi advirtió que la posibilidad de realizar un trasbordo en la Terminal de Ómnibus implicaría mayores demoras y dificultades para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Qué respuesta recibieron del secretario de Transporte

El vecino confirmó que, durante esta semana, los usuarios mantuvieron un encuentro con el secretario de Transporte provincial, Aníbal Steren, a quien entregaron un documento con las principales problemáticas del servicio.

"Nos recibió de buena manera, se puso a disposición de los vecinos y dijo que iba a empezar a trabajar para solucionar las problemáticas", destacó.

Según relató, el funcionario les transmitió tranquilidad respecto de la continuidad de los recorridos actuales hacia Paraná.

"Nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que el recorrido va a seguir dentro del ejido de Paraná de la misma forma que hoy viene funcionando", aseguró Bocedi.

También explicó que las autoridades provinciales aguardaban un dictamen de la Fiscalía de Estado para determinar las competencias correspondientes sobre el transporte metropolitano.

El posible impacto económico de un trasbordo

Uno de los principales temores de los usuarios está relacionado con la posibilidad de tener que pagar un segundo boleto para completar sus viajes dentro de Paraná.

Bocedi explicó que muchos trabajadores del sector privado no cuentan con beneficios tarifarios y deben afrontar el costo completo del pasaje.

"Muchos de los ciudadanos de Colonia Avellaneda no gozan del beneficio de la tarjeta SUBE. Los empleados mercantiles y quienes trabajan en el sector privado pagan una tarifa plana de 1.800 pesos", indicó.

En ese contexto, advirtió que un eventual trasbordo podría incrementar considerablemente los gastos mensuales de las familias.

"No sabemos si tendríamos que pagar otro boleto o si se elevaría la tarifa, pero sí impactaría directamente en la economía familiar", manifestó.

Cuestionamientos por la ausencia del municipio en una reunión

Durante la entrevista, Bocedi también expresó su preocupación por la falta de representación de Colonia Avellaneda en una reunión de autoridades del área metropolitana donde se abordó la problemática del transporte.

Según relató, en el encuentro participaron representantes de Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Paraná, pero no observaron la presencia de autoridades municipales de Colonia Avellaneda.

"Nos llamó la atención porque gran parte de los usuarios que vivimos en Colonia Avellaneda tenemos nuestras fuentes laborales y nuestras actividades en Paraná", señaló.

El vecino cuestionó la ausencia del intendente Ariel Weiss en esa instancia y consideró necesario que el municipio participe de las discusiones sobre el futuro del servicio.

"¿Quién fue elegido de manera democrática para defender los derechos de los ciudadanos de Colonia Avellaneda? Que no nos haya representado nos genera preocupación", expresó.

Estudiantes y trabajadores, entre los principales usuarios

Bocedi también hizo referencia a la cantidad de estudiantes que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse desde Colonia Avellaneda hacia establecimientos educativos de Paraná.

Explicó que numerosos alumnos concurren a escuelas primarias y secundarias de la capital provincial, mientras que otros utilizan el transporte para asistir a la universidad.

"Tenemos muchos chicos que van a las escuelas de Paraná porque no hay bancos suficientes dentro de Colonia Avellaneda", afirmó.

Colonia Avellaneda: reclamos por el transporte público

Además, describió la elevada demanda que registra el servicio durante las primeras horas de la mañana.

"Tomo el colectivo todos los días. Ya sale lleno de Colonia Avellaneda y, desde las 6:30 o las 7, son muchos los gurises que vienen para Paraná, tanto a la escuela primaria como a la secundaria", relató.

Finalmente, el vecino destacó la importancia de mantener el diálogo con las autoridades provinciales para garantizar un servicio que responda a las necesidades de una localidad en constante crecimiento.