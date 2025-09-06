Se celebró el Día del Niño en la Plaza del barrio Vicoer de Paraná

Se desarrolló otra jornada recreativa con la celebración al aire libre de un nuevo festejo por el Día del Niño. En esta oportunidad, este sábado fue en el barrio Vicoer de la ciudad de Paraná.

La presidenta de la comisión vecinal, Norma Santa María, habló sobre lo que podrán ver los niños: “Van a poder disfrutar de los cantantes, de juegos y dentro de un rato vamos a dar chocolate. Espero que lo disfruten”.

Foto: Elonce.

“Todo lo hicimos a pulmón, con ayuda de los vecinos que nos han dado una mano y hace unos cuatro o cinco meses venimos haciendo todo el sacrificio”, enfatizó. De hecho, esta celebración en el 2024 había conseguido 500 chicos presentes.

Foto: Elonce.

Los pequeños adujeron estar pasándola “muy bien” junto con los juegos propuesto por la comisión vecinal.