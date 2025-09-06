 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Ocurrió este sábado por la tarde

Vecinos de barrio 120 Viviendas solicitaron mejoras en las calles y luminaria

En calle López Jordan y Circunvalación, vecinos del barrio 120 Viviendas se autoconvocaron para exigir soluciones.

6 de Septiembre de 2025
Vecinos cortaron la calle y quemaron neumáticos.
Vecinos cortaron la calle y quemaron neumáticos. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se llevó a cabo un reclamo en horas de la tarde del sábado en el barrio 120 Viviendas, en la zona que comprende calle López Jordan y Circunvalación, con el propósito de conseguir mejoras para todos los vecinos.

 

 

“Estamos esperando que vengan a traernos al barrio el asfalto, que nos vengan a traer iluminaria, parquización y carteles”, exigió Sonia, una de las vecinas.

 

Luego remarcó: “No ha venido nadie a ofrecernos el asfalto, el alumbrado y tampoco la parquización y señalización de tránsito. De la manera burocrática, hace años que venimos haciendo vecinales. Ahora somos vecinos autoconvocados que estamos indignados”.

 

“Queremos que la intendenta venga y vea nuestra situación”, exclamó posteriormente.

 

Asimismo, otra mujer explicó que por la noche la zona está a oscuras y que se vuelve “intransitable” debido a la falta de asfalto en la zona.

Temas:

Reclamo barrio 120 viviendas Paraná
