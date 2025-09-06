El Cemener proyecta se ampliación y se acerca a los 200.000 pacientes atendidos

El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), referente regional en diagnóstico y tratamiento oncológico, está próximo a alcanzar los 200.000 pacientes atendidos desde su apertura, hace nueve años. La información fue oficializada a través de la Circular Nº 5/2025, en el marco del Plan Educativo Provincial -Eje Eficiencia en la gestión de la información-, que busca optimizar los recursos tecnológicos disponibles para facilitar los procesos de inscripción y reinscripción.
La cifra fue destacada durante la última reunión de la Fundación que sostiene al Cemener, integrada por el Gobierno de Entre Ríos, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En el encuentro realizado en la sede de Oro Verde, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, representante del gobierno entrerriano en la Fundación, anunció gestiones conjuntas con autoridades de OSER para la transferencia de inmuebles lindantes al predio actual, con el objetivo de concretar una ampliación de la infraestructura.
Entre los proyectos previstos para 2026, cuando el Cemener cumplirá una década, se destacan la construcción de un laboratorio especializado, un nuevo espacio denominado Cardiocemener y un área de estacionamiento que mejorará la accesibilidad de pacientes y personal.
Desde su inauguración, el Cemener ha sido clave en el fortalecimiento del sistema público de salud, brindando atención de alta complejidad en medicina nuclear, imagenología y tratamientos oncológicos a pacientes de Entre Ríos y de provincias vecinas.