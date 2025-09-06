Dio inicio la Feria Papel y Tijera en la Plaza Carbó con la presencia de 51 artistas

REDACCIÓN ELONCE
Comenzó este sábado la Feria Papel y Tijera en la Plaza Carbó, ubicada detrás de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Contó con la participación de artistas de la capital entrerriana y de otros puntos del departamento y la provincia de Entre Ríos. Contó con el apoyo de la Municipalidad de Paraná.
La organizadora del evento, Fiorella Emeri, fue quien dialogó con Elonce y manifestó: “Comenzamos a las 15 horas y se va a extender hasta las 19. Empezó siendo algo chiquito y hoy en día nos trasladamos al espacio libre con 51 artistas que van a estar participando hoy, ofreciendo sus producciones totalmente originales”.
“De Paraná nos extendimos hasta distintos puntos de la provincia como San José, Concordia, Concepción del Uruguay y también con gente que viene de Santa Fe, no solo de la capital, sino también de otros puntos”, aseveró Emeri sobre la convocatoria en el encuentro.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, hizo hincapié en la recuperación del espacio público: “La inauguración de este espacio peatonalizada en calle México nos permitió desarrollar distintos tipos de eventos, impulsados por el municipio de Paraná y en algunas ocasiones desde la provincia, como así también privados”.
“Estamos contentos, como gestión, de seguir acompañando, una muy activa política de fomento a la comercialización en eventos públicos y privados ligado a emprendedores”, resaltó el funcionario municipal.