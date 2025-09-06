Dio inicio la Feria Papel y Tijera en la Plaza Carbó con la presencia de 51 artistas

Comenzó este sábado la Feria Papel y Tijera en la Plaza Carbó, ubicada detrás de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Contó con la participación de artistas de la capital entrerriana y de otros puntos del departamento y la provincia de Entre Ríos. Contó con el apoyo de la Municipalidad de Paraná.

Fiorella Emeri. Foto: Elonce.

La organizadora del evento, Fiorella Emeri, fue quien dialogó con Elonce y manifestó: “Comenzamos a las 15 horas y se va a extender hasta las 19. Empezó siendo algo chiquito y hoy en día nos trasladamos al espacio libre con 51 artistas que van a estar participando hoy, ofreciendo sus producciones totalmente originales”.

Foto: Elonce.

“De Paraná nos extendimos hasta distintos puntos de la provincia como San José, Concordia, Concepción del Uruguay y también con gente que viene de Santa Fe, no solo de la capital, sino también de otros puntos”, aseveró Emeri sobre la convocatoria en el encuentro.

Oscar Bustamente. Foto: Elonce.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, hizo hincapié en la recuperación del espacio público: “La inauguración de este espacio peatonalizada en calle México nos permitió desarrollar distintos tipos de eventos, impulsados por el municipio de Paraná y en algunas ocasiones desde la provincia, como así también privados”.

Foto: Elonce.

“Estamos contentos, como gestión, de seguir acompañando, una muy activa política de fomento a la comercialización en eventos públicos y privados ligado a emprendedores”, resaltó el funcionario municipal.