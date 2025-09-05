Emotiva gala por el Día del Inmigrante: más de 37 colectividades colmaron el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
En una noche cargada de emoción, tradición y diversidad, se celebró con una gala inolvidable el Día del Inmigrante en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Más de 37 colectividades participaron del evento organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos, bajo el lema “Amor, Paz y Unión de los Pueblos”, en una puesta en escena que incluyó danzas típicas, música, trajes tradicionales y participación activa de niños, jóvenes y adultos.
La celebración reunió a cientos de personas y contó con la presencia de autoridades locales, provinciales y diplomáticas.
“La verdad que esto es una verdadera fiesta”, expresó Leandro Jacobi, director general de Relaciones Institucionales del Gobierno Provincial. “Es importante recordar nuestras raíces, nuestros valores y compartir esto en familia. Valoramos muchísimo lo organizado”, dijo.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación del embajador de Suiza en Argentina, Hans Ruedi Bortis, quien valoró profundamente la historia migratoria del país: “La inmigración fue, es y será un tema muy importante. Es fundamental recordar lo que aportaron los inmigrantes al desarrollo de Argentina. Suiza fundó colonias agrarias y aportó al crecimiento del país con trabajo, solidaridad y cultura”, expresó el diplomático.
El embajador también hizo referencia al Segundo Encuentro Cultural Suizo, que se llevará a cabo próximamente, reafirmando la vigencia de los lazos culturales con Entre Ríos.
El presidente de la Federación de Colectividades, Sebastián Tommasi, destacó la importancia del evento y agradeció a todos los que hicieron posible la celebración:
“Más de 37 colectividades están presentes con sus banderas. Cada una regala un pedacito de sus tradiciones. También tuvimos actividad solidaria junto al Club de Leones, que recibió donaciones durante toda la jornada”.
Tommasi resaltó que este año se sumaron nuevas agrupaciones, como la colectividad escocesa, la croata y la asociación austrohúngara, y agradeció especialmente el respaldo del programa Construir Valores de la Municipalidad de Paraná, y el acompañamiento de la intendenta Rosario Romero.
Niños, familias y bailarines: los protagonistas sobre el escenario
La gala fue una verdadera celebración intergeneracional. Niños y niñas de distintas edades, ataviados con trajes típicos, desfilaron y bailaron con entusiasmo. Algunos compartieron su experiencia ante las cámaras: “Me llamo Fermín, tengo 9 años. Vine con mi mamá, mi papá y mi hermanita. Me gusta mucho venir a celebrar la gala del inmigrante”, contó emocionado uno de los pequeños bailarines.
La profesora Maica, responsable del grupo esloveno, comentó: “Somos un ballet que se formó hace casi 15 años. Nos juntamos cada 15 días, hay chicos de Cerrito y de Paraná. Esto es una oportunidad para que ellos aprendan cultura y tradiciones. Es todo un aprendizaje para los chicos”.
Solidaridad: el Club de Leones y una colecta con propósito
La gala también tuvo un costado solidario. El Club de Leones Paraná Campaña estuvo presente recibiendo donaciones para organizaciones locales como Suma de Voluntades y barrios que lo necesitan.
"La solidaridad sigue existiendo. Sumamos nuestro granito de arena como todos los años. Como dice nuestro lema: 'Nosotros servimos' y acá estamos, sirviendo", expresó con emoción Elizabeth, integrante del Club.