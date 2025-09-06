 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Acción comunitaria

Scouts acondicionaron senderos en el Centro Mariápolis de Paraná

Un grupo de 70 jóvenes scouts trabajó en el acondicionamiento de senderos para el disfrute familiar en un espacio natural. La iniciativa busca garantizar seguridad, promover la observación de aves y la identificación de la flora local, registró Elonce.

6 de Septiembre de 2025
Acción comunitaria de jóvenes Scouts
Acción comunitaria de jóvenes Scouts Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de un proyecto comunitario, integrantes de la zona 46 de Scouts Argentina realizaron este sábado tareas de mantenimiento y apertura de senderos en el Centro Mariápolis El Salvador, en Paraná. La propuesta busca que las familias puedan recorrer el lugar de manera segura y disfrutar del contacto con la naturaleza.

 

Según explicó Gastón Cruzado, referente del grupo, participaron alrededor de 70 jóvenes mayores, quienes llevaron adelante el trabajo con herramientas y medidas de seguridad. “Se trata de acondicionar los senderos para que las familias puedan ingresar al monte de forma tranquila, con especial cuidado en quienes visitan con niños”, señaló.

Scouts acondicionaron senderos en el Centro Mariápolis de Paraná

El proyecto incluye la identificación de especies de flora y árboles del lugar, además de la posibilidad de avistar aves. “Es un espacio espectacular, con una gran variedad de vegetación y fauna”, indicó Cruzado.

 

La zona 46 reúne a casi 500 integrantes y utiliza este espacio natural para campamentos, encuentros y actividades educativas al aire libre. “Es como nuestra casa también”, destacó el referente, al tiempo que remarcó que el movimiento scout busca formar ciudadanos responsables, íntegros y solidarios mediante un sistema de valores basado en una ley y una promesa.

Temas:

scouts Centro Mariápolis Paraná
