Haciendo Comunidad En la sede de la escuela Nº 200

La Parroquia Cristo Peregrino organizó un bingo para reunir fondos para un viaje

Se realizó un bingo en Paraná este domingo con el objetivo de recaudar fondos para un viaje que realizarán 58 personas, aproximadamente, de la Parroquia Cristo Peregrino hacia Buenos Aires.

7 de Septiembre de 2025
Hubo mucha concurrencia en el bingo.
Foto: Elonce.

Tuvo lugar la realización de un bingo en la ciudad de Paraná en horas de la tarde de este domingo, con el objetivo de reunir fondos para un viaje. Fue organizado por la Parroquia Cristo Peregrino.

 

“Estamos en la Parroquia Cristo Peregrino, en este momento en la escuela Nº 200, realizando un bingo a beneficio de un viaje que vamos a organizar a la ciudad de Buenos Aires. Es un programa de evangelización que se llama VAE (Volver a Empezar) y nos vamos el 13 (de septiembre) a ese Congreso”, indicó una de las referentes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En total, se anticipan que podrían llegar a ir alrededor de 58 personas al evento en la otra provincia. Habrá un retiro espiritual, que “comprende el fin de semana del 13 al 14 de este mes”.

 

Con respecto al proceso de evangelización, se señaló que “son pequeñas charlas que da el padre Leandro (Bonnín) y después viene el Congreso porque vienen de distintas ciudades y provincias. Es un encuentro muy lindo”.

 

Parroquia Cristo Peregrino
