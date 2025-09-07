 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Nueva tradición en la fiesta estudiantil

La Estudiantina 2025 de Concepción del Uruguay incorpora la Quema del muñeco

La Estudiantina 2025 suma la Quema del muñeco como novedad central. El evento se desarrollará del 13 al 28 de septiembre con actividades culturales, deportivas y recreativas para miles de jóvenes.

7 de Septiembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: 03442.

Concepción del Uruguay se prepara para vivir la décima edición de la Estudiantina, que se realizará entre el 13 y el 28 de septiembre. Este año, la celebración estudiantil incorpora una novedad que promete convertirse en un clásico: la Quema del muñeco, un ritual simbólico que tendrá lugar el domingo 28 en la Zona Joven, ubicada en el sector de La Salamanca.

 

El evento convoca a estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° año del nivel superior, quienes disfrutarán de una amplia agenda de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas. Entre las propuestas se destacan competencias como FIFA Day, Cocina, Ajedrez, Truco, Ideatón, Baile en Parejas, Baile Grupal, Vóley, Básquet 3x3, Fútsal y Fútbol 5.

 

La incorporación de la Quema del muñeco busca innovar y dar un sentido participativo a la fiesta. La idea es que los jóvenes no solo sean espectadores, sino protagonistas activos, construyendo colectivamente el muñeco y las antorchas que acompañarán el momento del encendido.

 

Tradición y sentido simbólico del ritual

 

Los estudiantes confeccionarán un muñeco de diez metros de altura en los galpones de la comparsa Unidos do Bahía, utilizando materiales como paja, trapos y papel. A su vez, elaborarán antorchas que acompañarán la ceremonia de encendido. La práctica, que tiene raíces en distintas ciudades, se vincula con celebraciones estudiantiles del Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

 

El ritual simboliza la despedida de lo viejo y la bienvenida de nuevas oportunidades, un gesto cargado de sentido para los jóvenes que cierran etapas y abren otras en su vida escolar y personal. Desde la organización, remarcaron que el objetivo es fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad colectiva.

 

De este modo, la Estudiantina 2025 no solo propone actividades recreativas y deportivas, sino que también incorpora instancias de expresión simbólica que buscan dejar huella en la comunidad estudiantil.

 

Una fiesta que convoca a miles de jóvenes

 

Durante la semana previa, integrantes de la organización visitaron distintas instituciones secundarias de la ciudad, alcanzando a más de 1.800 estudiantes. Allí, presentaron la agenda y explicaron la propuesta de la Quema del muñeco, generando gran expectativa entre los jóvenes.

 

La Estudiantina se ha consolidado a lo largo de diez años como un espacio de encuentro, diversión y compromiso comunitario. Su crecimiento refleja la importancia que la juventud otorga a la participación en actividades colectivas que trascienden lo escolar. (Con información de R2820)

Temas:

Quema de muñeco Concepción del Uruguay Estudiantina 2025
