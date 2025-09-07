Convocan a emprendedores entrerrianos para sumarse a la exposición de alimentos saludables

Convocan a emprendedores para exposición de alimentos saludables. El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, abrió la convocatoria para seleccionar emprendimientos de la provincia que participarán en la feria Dietéticactiva Retail Saludable.
El encuentro está destinado a promover el consumo saludable de alimentos a través de dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y afines.
Se realizará en Buenos Aires, entre los días 27 y 28 de septiembre, y prevé reunir a productores, proveedores, distribuidores, mayoristas y profesionales del sector de todo el país, y constituye una oportunidad única para que los emprendimientos entrerrianos den a conocer sus productos, generen contactos comerciales y amplíen sus redes de distribución.
El Gobierno de Entre Ríos cubrirá el stand de participación de los emprendimientos seleccionados. Los interesados en postularse deben hacerlo a través de la página web www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor y completando el enlace de inscripción.