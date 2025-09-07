 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Convocan a emprendedores entrerrianos para sumarse a la exposición de alimentos saludables

El Ministerio de Desarrollo Económico, abrió la convocatoria para seleccionar emprendimientos de la provincia que participarán en la feria Dietéticactiva Retail Saludable. Se realizará en Buenos Aires, entre los días 27 y 28 de septiembre.

7 de Septiembre de 2025
Se realizará en Buenos Aires. Foto: (GPER).

Convocan a emprendedores para exposición de alimentos saludables. El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, abrió la convocatoria para seleccionar emprendimientos de la provincia que participarán en la feria Dietéticactiva Retail Saludable.

El encuentro está destinado a promover el consumo saludable de alimentos a través de dietéticas, herboristerías, almacenes naturales, farmacias y afines.

 

Se realizará en Buenos Aires, entre los días 27 y 28 de septiembre, y prevé reunir a productores, proveedores, distribuidores, mayoristas y profesionales del sector de todo el país, y constituye una oportunidad única para que los emprendimientos entrerrianos den a conocer sus productos, generen contactos comerciales y amplíen sus redes de distribución.

 

El Gobierno de Entre Ríos cubrirá el stand de participación de los emprendimientos seleccionados. Los interesados en postularse deben hacerlo a través de la página web www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor y completando el enlace de inscripción.

Temas:

Productores emprendedores alimentos
