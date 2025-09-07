 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Deporte y solidaridad en la Costanera

La maratón solidaria de Fundación La Delfina reunió a 600 participantes en Paraná

Con gran convocatoria, la maratón solidaria de Fundación La Delfina se realizó este domingo en la Costanera de Paraná. Hubo distancias de 10K, 5K y 3K en un evento que combinó deporte, solidaridad y comunidad.

7 de Septiembre de 2025
Postal de competidores que formaron parte de la Maratón Solidaria.
Postal de competidores que formaron parte de la Maratón Solidaria. Foto: Running Time.

Este domingo, la ciudad de Paraná vivió una verdadera fiesta deportiva con la cuarta edición de la maratón solidaria de Fundación La Delfina, que reunió a unos 600 participantes en la Costanera. Desde las 9 de la mañana, corredores y familias se congregaron en el tradicional espacio ribereño para sumarse a la propuesta que combinó actividad física, solidaridad y un entorno natural único.

 

El evento contó con tres distancias: 10K y 5K competitivos, además de una caminata aeróbica de 3K pensada para quienes prefirieron un recorrido recreativo. Los circuitos incluyeron tramos por el Puerto, la Costanera y el Parque Urquiza, ofreciendo un paisaje atractivo y desafiante para los corredores.

 

Los organizadores destacaron que la competencia tuvo un límite de 400 remeras disponibles, aunque la cantidad de inscriptos alcanzó a los 600, lo que superó las expectativas iniciales. La alta participación ratificó el crecimiento de la propuesta en cada edición.

 

Foto: Running Time.
Foto: Running Time.

 

Una jornada de deporte y compromiso comunitario

 

La maratón solidaria de Fundación La Delfina se consolidó como un espacio que no solo promueve el deporte, sino también el compromiso social. Los fondos recaudados estuvieron destinados a las acciones de la fundación, que trabaja en proyectos comunitarios vinculados al bienestar y la inclusión.

 

 

El clima acompañó la jornada, y tanto corredores experimentados como familias enteras disfrutaron de una mañana diferente. Las categorías competitivas atrajeron a atletas locales y regionales, mientras que la caminata permitió que niños, jóvenes y adultos mayores se sumaran al espíritu solidario de la actividad.

 

El colorido de las remeras, el aliento de los vecinos y la alegría de los participantes hicieron de la Costanera un escenario vibrante. La llegada a la meta se convirtió en un momento de celebración colectiva, con fotos, aplausos y la satisfacción de haber sido parte de un encuentro con sentido.

 

Temas:

Maratón Solidaria La Delfina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso