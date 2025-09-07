La maratón solidaria de Fundación La Delfina reunió a 600 participantes en Paraná

Este domingo, la ciudad de Paraná vivió una verdadera fiesta deportiva con la cuarta edición de la maratón solidaria de Fundación La Delfina, que reunió a unos 600 participantes en la Costanera. Desde las 9 de la mañana, corredores y familias se congregaron en el tradicional espacio ribereño para sumarse a la propuesta que combinó actividad física, solidaridad y un entorno natural único.

El evento contó con tres distancias: 10K y 5K competitivos, además de una caminata aeróbica de 3K pensada para quienes prefirieron un recorrido recreativo. Los circuitos incluyeron tramos por el Puerto, la Costanera y el Parque Urquiza, ofreciendo un paisaje atractivo y desafiante para los corredores.

Los organizadores destacaron que la competencia tuvo un límite de 400 remeras disponibles, aunque la cantidad de inscriptos alcanzó a los 600, lo que superó las expectativas iniciales. La alta participación ratificó el crecimiento de la propuesta en cada edición.

Foto: Running Time.

Una jornada de deporte y compromiso comunitario

La maratón solidaria de Fundación La Delfina se consolidó como un espacio que no solo promueve el deporte, sino también el compromiso social. Los fondos recaudados estuvieron destinados a las acciones de la fundación, que trabaja en proyectos comunitarios vinculados al bienestar y la inclusión.

El clima acompañó la jornada, y tanto corredores experimentados como familias enteras disfrutaron de una mañana diferente. Las categorías competitivas atrajeron a atletas locales y regionales, mientras que la caminata permitió que niños, jóvenes y adultos mayores se sumaran al espíritu solidario de la actividad.

El colorido de las remeras, el aliento de los vecinos y la alegría de los participantes hicieron de la Costanera un escenario vibrante. La llegada a la meta se convirtió en un momento de celebración colectiva, con fotos, aplausos y la satisfacción de haber sido parte de un encuentro con sentido.