El gobierno entrerriano entregó ambulancias para fortalecer la atención de emergencias en la costa del Uruguay

Los hospitales Centenario de Gualeguaychú, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y San Isidro Labrador de Larroque incorporaron ambulancias de mediana complejidad, modelo Citroën Jumpy, para reemplazar las más antiguas de cada institución. Se trata de unidades equipadas con cardiodesfibrilador y preparadas para incorporar, de ser necesario en el futuro, equipamiento adicional que permita adaptarlas para la atención de pacientes de alta complejidad.

Durante las recorridas, el ministro Blanzaco explicó que la entrega de los nuevos vehículos forma parte del proceso de renovación del parque automotor que lleva adelante el Ministerio de Salud. "Para nosotros es una medida estratégica porque nos permite dar mayor seguridad al paciente en cada traslado sanitario", señaló.

El funcionario precisó: "Previamente se hizo un relevamiento de las condiciones de todos los vehículos, donde determinamos que más de la mitad superaba los 10 años de antigüedad. Por eso se tomó la decisión de avanzar en el reemplazo de las unidades más envejecidas. En este marco, este año la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande donó 24 nuevas unidades de traslado y hoy estamos recorriendo la provincia para concretar su distribución".

Por su parte, el director del hospital San Isidro Labrador de Larroque, Gerardo Romani, destacó el trabajo conjunto: "Tenemos un objetivo muy claro, que es mejorar la institución y la calidad de atención, y estamos haciendo muchas cosas para lograrlo. Pero, fundamentalmente, esto es posible gracias a los trabajadores del hospital, que todos los días realizan un trabajo silencioso que quizás no se ve, pero que tiene como principal objetivo brindar una mejor atención a los pacientes".

A su turno, la directora del Hospital Centenario, Andrea Martins, expresó: "Consideramos que esta renovación del parque automotor es un hito muy importante, no sólo para el hospital, sino para la región"; y en ese marco recordó que el año pasado ya se había fortalecido al establecimiento con dos unidades de alta complejidad (una de ellas equipada para traslados neonatales), a las que ahora se suma la nueva ambulancia de mediana complejidad.

Cabe señalar que, en el marco de la visita a Gualeguaychú, donde este año el gobierno provincial retomó las obras para finalizar los pabellones A, B, C y D y distintos servicios de apoyo del Hospital Bicentenario, los funcionarios recorrieron los espacios en intervención. Además, examinaron el equipamiento recientemente incorporado al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, en el marco de un proceso de modernización y actualización tecnológica del servicio.

Por su parte, el director del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Ariel Vales, destacó el acompañamiento y el trabajo conjunto. "Entendemos que el hospital necesita gestión. Estamos trabajando para recuperar el parque automotor; además de esta nueva unidad, el Ministerio invirtió más de 30 millones de pesos para restaurar las ambulancias, dándonos respuestas en lo que respecta a la modernización e innovación que el sistema de salud necesita".

Asimismo, en el nosocomio uruguayense se recorrieron los avances de las obras de la nueva Unidad de Terapia Intensiva que permitirá una ampliación de 6 a 13 camas. Allí, a su vez, avanza a buen ritmo la construcción de un sector destinado, exclusivamente, al Servicio de Oncología y Hemoterapia.

Durante la actividad en Larroque acompañaron el director por Entre Ríos del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, el senador provincial Jaime Benedetti, el intendente Francisco Benedetti y el secretario de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, Sergio Kneeteman. En Gualeguaychú, estuvo presente el intendente Mauricio Davico. En tanto, en Concepción del Uruguay, asistió el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales.