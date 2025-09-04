Desde el Caribe mexicano, volvió a deslumbrar con un look playa

Zaira Nara continúa disfrutando de sus días en el Caribe mexicano y volvió a deslumbrar con un look playa que se volvió viral. Esta vez, la modelo compartió una serie de fotos en las que se la ve posando entre la arena y la vegetación tropical, luciendo una microbikini negra de su futura colección Swimwear.

Las postales playeras, enmarcadas por los tonos verdes de la vegetación y la arena blanca, no tardaron en convertirse en tendencia en redes sociales. Una vez más, la hermana menor de Wanda Nara mostró por qué es considerada una de las figuras más influyentes del mundo fashion.

Zaira Nara. Instagram

Con un estilo fresco y natural, Zaira optó por un look que combina sensualidad y comodidad, fiel a la estética que suele compartir con sus seguidores. La publicación generó miles de interacciones en cuestión de horas, consolidándola como referente en materia de moda y estilo.

Una microbikini minimalista y sofisticada

El traje de baño, que lleva pespuntes de color gris, tiene corpiño diminuto con breteles finos de diseño semitriangular clásico. La bombacha es colaless cavada con tiras regulables, también en negro, sostenidas por pequeñas argollas doradas.

Zaira Nara. Instagram

El diseño es sencillo pero llamativo por su tamaño reducido, convirtiéndolo en una de las piezas más pequeñas de su colección de trajes de baño. Esta propuesta refleja la tendencia actual de prendas minimalistas que resaltan la silueta y apuestan a cortes simples pero sofisticados.

Cada detalle está pensado para marcar diferencia: los pespuntes grises le aportan un contraste elegante al negro profundo del conjunto, mientras que las argollas doradas en la parte inferior añaden un toque de brillo sutil, acorde al estilo caribeño.

Maquillaje

En los ojos llevó un delineado muy sutil y máscara de pestañas para aportar definición sin sobrecargar el maquillaje. Los labios, en cambio, los mantuvo al natural, con un lipgloss transparente que realzó su sonrisa con frescura.

Zaira Nara. Instagram

El pelo, suelto y con ondas playeras, sumó textura y movimiento al estilismo. Este detalle, propio de las jornadas al sol y la brisa marina, le dio un aire relajado y natural, en sintonía con la propuesta de la sesión.

Todo el look se completó con un par de ojotas negras clásicas, la opción más cómoda para moverse entre la arena y la vegetación tropical. La combinación de elementos simples y funcionales volvió a demostrar la capacidad de Zaira para marcar tendencia sin excesos. (Con información de Tn Estilo)

