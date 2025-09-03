Marcó tendencia luciendo bucaneras y expresó: “Latina foreva”

Daniela Celis volvió a marcar tendencia con una nueva producción de fotos. La influencer posó frente a cámara con un look negro que combinó prendas minimalistas con accesorios llamativos, consolidando una vez más su presencia en el mundo de la moda y las redes sociales.
La sesión fotográfica mostró a la ex “Gran Hermano” en un estilo audaz y sensual que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Con una cuidada elección de prendas y una puesta en escena muy estética, la joven reafirmó su capacidad para innovar en materia de estilo personal.
Un look total black con detalles brillantes
Para la sesión, eligió una bikini cavada en color negro que acompañó con una remera cropped a juego, ajustada, con la inscripción “MOTHER” en letras plateadas brillantes que aportan un detalle llamativo al estilismo. La combinación de prendas fue pensada para resaltar las curvas de la modelo sin perder el toque minimalista que caracteriza sus últimas apariciones.
Como complemento, Daniela apostó por unas bucaneras de cuero negro con taco alto, que se convierten en el centro de atención del look. Este tipo de calzado, siempre asociado al estilo fuerte y provocador, le dio un aire de sofisticación y poder a la producción.
El maquillaje también jugó un papel fundamental. Los ojos fueron protagonistas con sombras en tonos cálidos, pestañas bien cargadas y delineado sutil. Un detalle que enmarcó su mirada y le dio mayor intensidad al resultado final de la sesión.
Detalles que conquistan
El pelo, por su parte, lo llevó suelto en ondas definidas con volumen, peinado hacia un costado para darle movimiento y acompañar la estética sensual de las fotos. Este estilo aportó frescura y naturalidad, equilibrando lo impactante del vestuario con un aire más descontracturado.
La producción no solo fue una demostración de moda, sino también una muestra de cómo Daniela sabe jugar con distintos estilos sin perder su sello personal. Cada detalle, desde el calzado hasta el maquillaje, formó parte de un concepto bien pensado para transmitir fuerza y feminidad.
En el pie de foto de la publicación, la ex “Gran Hermano” escribió: “LATINA FOREVA” y sumó un emoji de beso. Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de sus fans, admiradores y colegas.
Entre los mensajes destacados, su amiga personal, Julieta Poggio, le dedicó: “La verdadera mother”. Una frase que refleja la complicidad entre ambas y la admiración mutua que suelen mostrar en redes sociales. Flor Vigna, en tanto, le comentó: “Hermosa” y sumó un emoji de corazón rojo fuego, reafirmando el cariño y la buena relación que mantiene con Celis. (Con información de TN Estilo)